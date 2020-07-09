الاحتلال يشق طريقاً استيطانياً جنوب الخليل

رام الله- وطن: شرعت آليات الاحتلال، اليوم الخميس، بشق طريق استيطاني وتأسيس بنية تحتية على أراضي قرية أم زيتونة، شرقي بلدة يطا جنوبي الخليل.

وأفاد منسق لجنة حماية وصمود جبال الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور، بأن آليات الاحتلال قامت بشقّ طريق بين مستوطنتي "ماعون" و"كرمائيل" شرق بلدة يطا، على أراضي قرية أم الزيتونة.

وأضاف إن ممارسات الاحتلال تهدف لتوسعة المستوطنتين وربطهما ببعضهما البعض، ضمن مخطط صهيوني لإتمام الحزام الاستيطاني حول مسافر يطا.

وطالب العمور المؤسسات الحقوقية والجهات الإعلامية، بمتابعة انتهاكات الاحتلال في المنطقة وتسليط الضوء على الاعتداء الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.