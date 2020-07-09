نقابة عمال النقل لـوطن:ندعو سائقي النقل العام للعودة لعملهم ابتداء من الاثنين المقبل مع مراعاة البروتوكول الصحي حتى لو تم تمديد الإغلاقات

وطن: دعت النقابة العامة لعمال النقل، جميع السائقين الى العودة لعملهم إبتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق 13/7/2020 (حتى لو كان هناك تمديد للإغلاق من قبل الحكومة ) مع مراعاة البروتوكول الصحي.

وقال علاء مياسي عضو نقابة عمال النقل، ورئيس نقابة سائقي المركبات العمومية في محافظة رام الله و البيرة لـوطن، إن وقف مركبات النقل العام عن العمل في الإغلاقات لم تحل المشكلة بل سببت خسارة لإصحابها وللعاملين فيها.

وأضاف أن العديد من القطاعات التجارية والبنوك تعمل في ظل الإغلاقات، بالتالي يستقل العاملون فيها مركبات النقل الخاص للوصول إلى أعمالهم في ظل الإغلاقات.

وأكد أن توقيف المركبات العمومية عن العمل سمح للمركبات الخاصة للعمل بدل منها، على الرغم من أن النقابة تطالب منذ 10 سنوات بوضع حد للمركبات الخاصة التي تقوم بنقل المواطنين بدل المركبات العمومية.

وقال إنه رغم توقف المركبات العمومية عن العمل، إلا أن أصحابها لا زالوا يدفعون رسوما للمجمعات ولأصحاب أرقام البيرمت، بالإضافة إلى رسوم التأمين والترخيص.

وأضاف أن قرار الرئيس بإعفاء قطاع النقل من 25% من رسوم الترخيص غير كافٍ، وقد جاء بخلاف مطالبنا بإعفاء قطاع النقل عن كافة المستحقات.

وقد أصدرت النقابة العامة لعمال النقل، بيانا موجها للسائقين قالت فيه، "أننا في النقابة العامة لعمال النقل نثمن عالياً جهودكم وصبركم وعطائكم والتزامكم بالقرارات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة منذ بداية الجائحة وذلك حفاظاً َمنكم على صحتكم وصحة ابناء شعبكم العظيم وهذا ما جعلكم مثقلين بالديون والالتزامات الملقاة على عاتقكم ورغم مطالبة النقابة بإعفاء كامل لمستحقات الحكومة لعام 2020 عن جميع السائقين ولكن تفاجأنا بصدور قرار رئاسي بخصم 25%من مستحقات وزارة النقل والمواصلات دون ذكر لأي اعفاء من رسوم التأمين والضرائب والمجمعات ومن هذا المنطلق والمسؤولية التي تقع على عاتقنا وحرصاً منا على استمرارية هذا القطاع وعماله في الحصول على لقمة العيش لهم ولأطفالهم والعيش بكرامة دون إستجداء من أي أحد ومن هنا فإننا لن نلتزم بأي قرار يلزم السائقين المكوث في بيوتهم دون عمل، واننا ندعو جميع السائقين الى العودة لعملهم إبتداء من يوم الاثنين المقبل الموافق 13/7/2020 بعون الله (حتى لوكان هناك تمديد للإغلاق من قبل الحكومة ) مع مراعاة البروتوكول الصحي".

وأضاف البيان "كما عهدتمونا سنبقى معكم والى جانبكم الداعمين الى حقوقكم ومطالبكم وسنبقى نطالب ولن يستقر لنا بال حتى تتحقق هذه المطالب بالإعفاء الكامل عن عام 2020 لكل ما ذكر، ولو أجبرنا ذلك بالإعلان عن خطوات تصعيدية في الايام المقبلة والتوقف عن العمل ضمن ما كفلة لنا القانون".

وتابع: كما اننا نقول وبأعلى صوتنا ..... الى متى ؟ تبقى عيون المسؤولين واصحاب القرار والاختصاص وخصوصاً الشرطة الفلسطينية بالسماح العمل للمركبات الخاصة المخالفة لكافة الأنظمة والقوانين وفي نفس الوقت يتم مخالفة المركبات العمومية وسحب اوراقها. ان دل هذا الشيء فإنه يدل على محاولة انهاء واقصاء عمال هذا القطاع ونعتبر ذلك بأنه عملية ممنهجة للإقصاء.

وتساءل البيان: الى مــتى ... تبقى عيون المسؤولين وذوي الاختصاص مغلقة عن استباحة دخول الشاحنات التي تحمل اللوحة الصفراء تصول وتجول في الاراضي الفلسطينية دون رقيب وعتيد والشاحنات الفلسطينية مكدسة في الساحات على ما يسمى بالمعابر دون عمل.

وأضاف: من هنا فإننا نناشد اصحاب الضمائر الحية والغيورين على مصلحة ابناء شعبهم بالوقوف مع عمال هذا القطاع في الخطوات المستقبلية حتى يتمكنون من العيش بكرامة وأمان.

فيما يلي نسخة عن البيان: