نقل القضاة وبدعة التشكيلة القضائية

كتب: القاضي فاتح حمارشة

جرت العادة وقبل بداية العام القضائي الذي يبدأ في الاول من ايلول ان يعد مجلس القضاء الاعلى ما يسمى بالتشكيلة القضائية يتم من خلالها نقل القضاة وتغيير اماكن عملهم، وهذه التشكيلة يتم التعامل معها بمنتهى السرية، بحيث لا يعلم بها، في الغالب، اعضاء المجلس ذاته الذين يطلعون عليها للمرة الاولى عند عرضها على المجلس من قبل رئيسه لغايات اقرارها، ولا يكون بمقدور الاعضاء مناقشتها مناقشة حقيقية بالنظر الى طريقة اعدادها المتمثلة بتشكيل كل محكمة من مجموعة من القضاة بحيث لا يستطيع اعضاء المجلس معرفة التغيير الحاصل على اماكن عمل القضاة، في فرض تم الاطلاع عليها من قبل الاعضاء قبل اقرارها، فهذه التشكيلة ورغم انه تم الاستهداء بالتجربة الاردنية للعمل بها الا ان هذا الهدي كان منقوصا ومعتلا، اذ يجري في الاردن اعداد هذه التشكيلة من خلال قرارات تصدر عن المجلس القضائي تتعلق بكل قاض على انفراد يظهر فيها التغيير الحاصل على عمل القاضي، وقد تم العمل بها في فلسطين استنادا للمادة ٥ من قانون استقلال القضاء الاردني لسنة ١٩٥٥ الذي كان ساريا ابان الاحتلال الاسرائيلي وتم استخدام هذا النص بطريقة مسيئة من قبل ضابط شؤون العدلية تفاداها المشرع الفلسطيني بالقانون الاساسي وقانون السلطة القضائية كما سيتم بيانه.



قبل مناقشة مدى مشروعية قرار التشكيلة القضائية يجب التنويه ابتداء الى ان هذه التشكيلة السنوية خلقت حالة ترهيب بحق القضاة واصبحت تستخدم هي وقرارات نقل القضاة الفردية او ندبهم، كسيف مسلط على رقاب القضاة، بالنظر الى الاعباء الجسدية والنفسية والعائلية التي تلحقها قرارات النقل بحق السادة القضاة، وشكلت مدخلا مهما للتأثير على القضاة والمساس بحيادهم واستقلالهم، ناهيك عن أثر هذه التشكيلة او قرارات النقل على اداء القاضي المهني من خلال استنفاذ جهده اليومي بالسفر وما يستتبعه ذلك من جهد ووقت، ورغم أن الائتلاف الأهلي لاستقلال القضاء الذي يضم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني التي كانت في ذلك الحين داعمة لتشكيل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي اصدر بتاريخ 8/9/2019 ما اسماه رؤية مجتمعية لاصلاح القضاء تضمنت وجوب وقف العمل بالتشكيلة القضائية الا ان مجلس القضاء الاعلى الانتقالي لم يلتفت الى هذه المطالبة واصدر قراره بالتشكيلة القضائية التي تضمنت نقل غالبية القضاة دون ان يصدر عن الائتلاف اي موقف معارض لهذا القرار، كباقي المحددات الاخرى التي تم تجاوزها دون اي موقف يذكر من الائتلاف ايضا.

وفقا للمادة 99 من القانون الاساسي لسنة 2003 فإن تعيين القضاة ونقلهم وندبهم وترقيتهم ومساءلتهم تكون بالكيفية المحددة بقانون السلطة القضائية حصرا دون غيره من القوانين، بما يعني ان نقل القضاة او ما يسمى بالتشكيلة القضائية يجب ان يكون متاحا وفقا لاحكام قانون السلطة القضائية ليجري العمل به، وبالنظر الى قانون السلطة القضائية نجد ان المادة 22 من القانون المذكور حظرت نقل القضاة او ندبهم او اعارتهم الا في الاحوال والكيفية المحددة بقانون السلطة القضائية، بما يعني ان الاصل هو حظر ممارسة هذه الصلاحيات من قبل مجلس القضاء الاعلى الا بالحالة والكيفية المحددة بقانون السلطة القضائية، وبالنظر الى نصوص قانون السلطة القضائية فلم يتضمن هذا القانون اي نص يتيح لمجلس القضاء الاعلى نقل القاضي مكانيا بما يعني انه محظور وفقا للمادة 22 السابق ذكرها، اذ بتتبع النصوص التي تلي هذه المادة نجد ان المادة 23 تناولت النقل والندب لعمل غير قضائي، وتناولت المادة 24 الندب من محكمة الى اخرى وتناولت المادة 25 حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة، في حين تناولت المادة 26 مسألة اعارة القاضي الى الحكومات والهيئات الدولية، ولم يتضمن القانون اي نص يعطي مجلس القضاء الاعلى او يتيح له صلاحية نقل القاضي مكانيا او العمل بما يسمى التشكيلة القضائية، اذ يعتبران سندا للمادة 22 السابق ذكرها محظوران لا يجوز للمجلس القضائي العمل بهما لمخالفتهما القانون مخالفة صريحة جلية. اما الحركة القضائية الواردة في المادة 45 من قانون السلطة القضائية والواردة في الفصل الثالث من الباب الرابع الباحث في الطعن والتظلم من تقييمات التفتيش القضائي انما يقصد بها حركة الترقيات القضائية بعد اجراء التقييم من قبل التفتيش القضائي والاعتراض عليه.

من الجدير ذكره ان مسألة نقل القضاة لما تشكله من وسيلة متاحة وسهلة للتأثير على القضاة والمساس باستقلالهم وحيادهم كانت محل اهتمام المشرع الدستوري في تونس بعد الثورة التونسية الذي نص في الدستور التونسي لسنة 2016 على عدم جواز نقل القاضي مكانيا الا بموافقته الخطية، بسبب التأثير الذي كان يمارس على القضاة قبل الثورة من خلال صلاحية النقل والتعسف في استخدامها كمحاولات لاخضاع القضاة او التأثير عليهم، اضافة الى ان قانون القضاء الاداري الفرنسي حظر ايضا نقل القضاة مكانيا ولو كان النقل مرتبطا بالترقية، لسد الذرائع على التأثير على حياد القضاة او استقلالهم بأي وسيلة او ذريعة.

ان اي عملية اصلاح او تطوير داخل القضاء الفلسطيني يجب ان توفر جميع الضمانات التي تحقق استقلال القاضي الفردي، وفيما يتعلق بنقل القضاة او ما يسمى بالتشكيلات القضائية فليس مطلوبا من مجلس القضاء الاعلى سوى تطبيق قانون السلطة القضائية تطبيقا سليما بعيدا عن نهم الصلاحيات، والغاء هذه السنة والبدعة السيئة المسماة بالتشكيلة القضائية التي لا سند لها في القانون ولا تنسجم مع معايير استقلال القضاء.

