"كورونا" يهدد أحلام ريال مدريد في الفوز باللقب

وطن: غاب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن التدريبات الجماعية لفريق ريال مدريد، صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة ضيفه ديبورتيفو ألافيس غدا الجمعة، ضمن الجولة 35 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زين الدين زيدان خلال المؤتمر الصحفي إن سبب غياب فينيسيوس عن التدريبات يعود إلى: "النتائج السيئة لتحليل فيروس كورونا الذي أجراه اللاعب".

وجاء في تصريحات زيدان: "ليست الحقيقة في أن اللاعب يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، وإنما أحيانا تكون نتيجة الفحص خاطئة ويجب تكرار الفحص، لقد خضع اللاعب لفحص هذا الصباح وسنعرف النتيجة مساء".

وقد يعاني ريال مدريد من تفشي وباء كورونا بين لاعبيه الأمر الذي قد يعيق طريقه إلى التتويج بلقب بطل الليغا، خاصة بعد قرار الفريق الملكي إخضاع مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش للعزل الصحي المنزلي، بعد مخالطته أحد أصدقائه المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، والآن فينيسيوس.

وغاب المهاجم الصربي عن تدريبات ريال مدريد خلال اليومين الماضيين، على الرغم من أن الاختبار الأول الذي خضع له ظهرت نتيجته سلبية، ومن المنتظر أن يخضع لوكا يوفيتش لاختبار آخر خلال الأيام المقبلة.

ويعاني زيدان من الغيابات في خط الدفاع، بعد أن تلقى الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو إصابة طفيفة.

بينما تأكد غياب قائد الفريق، سيرخيو راموس، وزميله داني كارفاخال، بسبب تراكم البطاقات، بالإضافة إلى المصاب ناتشو هيرنانديز، عن لقاء ديبورتيفو ألافيس غدا الجمعة.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الدوري، برصيد 77 نقطة، وتقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط بينه وبين ملاحقه المباشر وصيفه برشلونة، الذي تغلب على جاره إسبانيول في "الديربي الكتالوني" الذي جمعهما أمس الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، وودع إسبانيول بعد هذه الهزيمة وهي الهزيمة السادسة له على التوالي، رسميا الليغا.