الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج الفوري عن المواطن فايز السويطي.. والنيابة تصدر توضيحا بشأن توقيفه

وطن: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالإفراج الفوري عن المواطن فايز السويطي 63 عاماً، من مدينة دورا بمحافظة الخليل، والمحتجز منذ يوم أول أمس 7/7/2020 لدى مباحث الخليل.

وكانت الهيئة قد تلقت شكوى من المواطن السويطي أفاد فيها أن جهاز المباحث العامة قام بالاتصال به من أجل حضوره إلى مقر الجهاز في مدينة الخليل، إلا أنه رفض الحضور وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه جرى توقيفه أكثر من مرة سابقا.

وبتاريخ 7/7/2020 حضرت قوة من جهاز الشرطة إلى منزله الكائن في خربة سلامة، ونقلته لنظارة شرطة مباحث الخليل وعرض اليوم الموافق 8/7/2020 على نيابة دورا والتي قامت بتمدد توقيفه 24 ساعة لاستكمال التحقيقات. والمواطن السويطي ناشط ومدون على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الفساد.

ورأت الهيئة أن توقيف المواطن السويطي على خلفية المادة 191 من قانون العقوبات، يخالف حق المواطن الأساسي في حرية الرأي والتعبير، مطالبة بضرورة الإفراج عنه عملاً بالقانون الأساسي والتزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما في ظل جائحة كورونا ووضع السيد السويطي الصحي.

وكررت الهيئة موقفها الرافض لاستخدام الحجز الاحتياطي كعقوبة خاصة في قضايا للرأي والتعبير.

من جهتها، أصدرت النيابة العامة توضيحاً بخصوص توقيف المواطن فايز السويطي، قالت فيه "إن توقيف المواطن فايز السويطي جاء على خلفية قيامه بالافتراء والتهجم والتشهير ببعض المؤسسات الوطنية والاجهزة الامنية".

وقالت النيابة في بيان لها، وصل وطن، "حرصاً على اظهار الحقيقة وانطلاقاً من مبدأ الشفافية ولحماية الحقوق، وعلى ضوء البيانات الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيف المواطن فايز السويطي، فإننا نوضح للرأي العام وللمؤسسات والهيئات الحقوقية أن توقيف المواطن فايز السويطي جاء على خلفية قيامه بالافتراء والتهجم والتشهير ببعض المؤسسات الوطنية والاجهزة الامنية واتهامها بالفساد واتهام موظفين عامين بالفساد دون اي دليل عبر صفحته على موقع الفيسبوك".

وأضافت النيابة أنه "تؤكد قانونية الاجراءات المتخذة بحقه علماً بأنه ما زلنا في مرحلة التحقيق الابتدائي فقد تم القبض على المذكور من قبل جهاز الشرطة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٧ بعد ان رفض التوجه للشرطة طوعاً وتم عرضه على نيابة الاختصاص باليوم التالي بموجب محاضر استدلال حيث تم اتخاذ الاجراءات بحقه بعد منحه كافة الضمانات القانونية ، وتم عرضه على محكمة صلح دورا اليوم لتمديد توقيفه وذلك لاستكمال التحقيق معه حيث قررت المحكمة توقيفه مدة خمسة أيام بعد اطلاعها على الملف الخاص به".

وتابع بيان النيابة: إننا في النيابة العامة لن نكون الا ضامناً لحرية الرأي والتعبير لكل المواطنين دون السماح لاحد بالتعدي على كرامة الاخرين واتهامهم والاساءة لهم دون ادلة.