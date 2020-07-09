الشرطة لـوطن: العنف الأسري والشجارات وحالات الانتحار تراجعت في الربع الأول من هذا العام بسبب فرض الإغلاقات

وطن: أكد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات لـوطن، أن جرائم العنف الأسري والشجارات وحالات الانتحار تراجعت هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب الإغلاقات التي فرضت لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ارزيقات إنه بعكس التوقعات، تم تسجيل تراجع في جرائم العنف الأسري، ونرى أن ذلك ناتج من اجتماع أفراد الأسرة في المنزل والاهتمام بقضاياهم الأسرية.

وأضاف أن حالات الانتحار تراجعت بشكل كبير في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، إذ سجلت 11 حالة انتحار العام الماضي، أما العام الجاري فقد سجلت 4 حالات فقط، إثنتين منها في حالة الطوارئ.

وأكد ارزيقات أن الشجارات كذلك تراجعت، مقارنة بالعام الماضي، لكنه أشار إلى أن جرائم القتل ارتفعت بعد رفع الإجراءات، وكان السبب وراءها التحريض على ارتكاب الجرائم من قبل عملاء للاحتلال الذين هربوا للداخل.



وقال إنه تم تفعيل عمل الضباط وعناصر الاجهزة الامنية في المناطق التي كانت تسمى "ج"، والتي لا تتواجد فيها الأجهزة الأمنية بسبب وقف التنسيق الأمني. مشيرا إلى أنه في إحدى البلدات حصلت جريمة قتل، ومن قام بفرض الامن فيها عناصر الاجهزة الامنية الذين يسكنون في تلك البلدة.

أما فيما يتعلق بنتائج التوجيهي السبت المقبل، فناشد ارزيقات المواطنين بضرورة الاحتفال بطريقة تختلف عن الاعوام السابقة بعدم إقامة الاحتفالات والمهرجانات، والامتناع عن استخدام المفرقعات وإطلاق النار.

وكشف ارزيقات أنه تم تسجيل ما يزيد عن 250 مخالفة في جميع المحافظات، أمس، لمواطنين في الشوارع والمركبات والمنشآت لم يلتزموا بلبس الكمامات.

وأوضح أنه يتم تسجيل مخالفة بقيمة 100 شيقل للشخص في الشارع أو المركبة في حالة لم يلتزم بلبس الكمامة، وإذا لم يوفر صاحب العمل الكمامات والقفازات وإجراءات السلامة للعمال لديه يتم فرض 500 شيقل مخالفة عليه، ومركبات النقل العام يتم فرض 250 شيقل على صاحب المركبة في حال عدم الالتزام.

وفيما يتعلق بتراجع التزام المواطنين بالإجراءات في المرحلة الثانية من الإغلاقات، قال ارزيقات إنه في المرحلة الماضية كان هناك تفهم والتزام من قبل المواطنين في الاجراءات، لكن ظهور الاصوات المشككة والصفحات الممولة ساهم في تراجع التزام المواطنين في الاجراءات مما ادى لارتفاع كبير في الاصابات.

وأضاف أن الاشاعة يتناقلها فئتان من الناس، وهي إما ادوات الاحتلال، من خلال صفحات ممولة تدعو للتشكيك بأن الكورونا مؤامرة، حيث عندما تتبعنا تلك الصفحات كانت عنواينها في اوروبا او امركيا او الداخل المحتل، وهي تمول بمستوى عال ويعمل بها اشخاص محترفون، مما يعني ان هناك جهات تقوم بمتابعتها ونشر الاشاعات.

أما المجموعة الاخرى، فهم من الناس السطحيين الذين يقومون بتناقل الاشاعة، عن الصفحات الممولة، وقمنا بالقبض على عشرات الاشخاص الذي يقمون بتناقل الاشاعات وتم احضارهم وتحويلهم للنيابة. داعيا المواطنين إلى التحقق في نقل المعلومات من مصدرها الرسمي.