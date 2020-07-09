الاحتلال يسلم شادي المطور قرارا عسكريا يمنعه من التواصل مع 20 شخصية تنظيمية وقيادية

وطن: استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، في مركز التوقيف المعروف بغرف "4" في المسكوبية بالقدس المحتلة.

وقال المطور، "بعد ساعات من الاستجواب والتحقيق تسلمت قرارا عسكريا صادرا عما يسمى (قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال) يقضي بمنعي من الاتصال والتواصل بشكل مباشر وغير مباشر مع شخصيات تنظيمية ووطنية لمدة ستة أشهر، وعلى رأسها نائب القائد العام لحركة "فتح" محمود العالول".

وأضاف أن الاحتلال يزعم أن مبرر القرار هو "قيام المطور بنشاطات باسم السلطة الوطنية بالقدس وتشكيل خطر على أمنهم".

"وفا"