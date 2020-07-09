وطن: يصادف اليوم الخميس الموافق 9/7/2020 يوم المحامي الفلسطيني الذي يأتي على غير عادته في ظروف استثنائية تعصف بفلسطين، الأولى: سياسيا، حيث إنّ الشعب الفلسطسني يخضع لاحتلال إسرائيلي منذ عام 1967 وينتهك يوميا حقوق المواطنين الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب ترتقي لجرائم ضد الانسانية، ناهيكم عن سياسة الاعتقالات والقتل العمد وهدم المنازل واحتجاز جثامين الشهداء وكان آخرها سياسة المماطلة والاهمال الطبي التي اودت بحياة عدد من الأسرى داخل السجون وكان آخرها استشهاد الأسير سعيد الغرابلي من قطاع غزة أمس فهو مريض بالسرطان وأمضى بالسجن 26 عاما ومحكوم عليه مدى الحياة .

تعمل إسرائيل على تضييق الخناق على السلطة الفلسطينية بهدف إضعافها، استكمالا للمشروع الاستيطاني الاستعماري الذي تم التناوب عليه من بريطانيا وصولا للولايات المتحدة باعلان ترامب القدس عاصمة إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية للقدس، واعلان صفقة القرن ( صفقة المستعمر) الذي هدفها الأساس تصفية القضية الفلسطينية من إقامة دولة وحق عودة وتقرير المصير لتؤسس ليهودية الدولة وتعمل على نظام فصل عنصري ( ابارتهايد) في الأراضي المحتلة.

فتمادي إسرائيل في انتهاكاتها مخالفة بذلك قرارات الشرعية الدولية على اعتبار أنها دولة احتلال، ومتجاوزة صلاحياتها التي رسمت لها وفق القانون الدولي من خلال إجراء تغييرات ديمغرافية على ارض الواقع بهدف اكتساب السيادة بغير وجه شرعي، علما بأنه لا سيادة للمحتل على الأراضي المحتلة . وتمرد إسرائيل يأتي من كم القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة ومن ضمنها مجلس الأمن بدءاً بقرار 242 لعام 1967 وانتهاء بقرار 3314 لعام 2016 حيث إنّ هذه القرارات لم تأخذ صفة الجدية المتعلقة بالمساءلة في بسط سلطة التنفيذ والرقابة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني.

المصالحة الفلسطينية:

منذ عام 2007 والانقسام البغيض ما بين شطري الوطن، ذلك الانقسام الذي هز ضمائر ابناء الشعب الفلسطيني، ورغم مبادرات للاصلاح وصلنا أخيرا، وهذا ما نأمله، العودة للوحدة ما بين فتح وحماس من خلال لقاء القياديين البارزيين جبريل رجوب وصالح العاروري الذي انتظره شعبنا منذ 13 عاما نظرا لما يلحق قضيتنا من أخطار بتصفيتها عبر صفقة القرن، آملين أن تكون إرادة الطرفين تتجه نحو تعزيز الجهود لوحدة حقيقة على أرض الواقع تجمع الكل الفلسطيني.

الثانية: صحيا، غزت العالم جائحة كورنا التي أعلنت منظمة الصحة العالمية " بأن فايروس كورونا، جائحة عالمية" تلك الجائحة التي أودت بحياة الملايين من البشر، بحيث تفتقر فلسطين لمعدات وأجهزة طبية لضعف البنية التحتية الطبية مقارنة مع تزايد عدد السكان. ناهيكم عن حصار قطاع غزة لأكثر من (13 عام) مما يعني شلل القطاع الصحي لافتقاره لمعدات وأدوية سببه الانتهاكات التي دمرت البنية التحتية للقطاع ومصادر الحياة الأساسية التي تتحملها إسرائيل أولا باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية.

وعليه، يتوجب على السلطة الفلسطينية أن تولي اهتماماً بتحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية وأيضاً التعليمية بالضفة الغربية وقطاع غزة المحتل والقدس، فقطاع التعليم وعلى وجه الخصوص البحث العلمي في الجامعات لا يقل أهمية عن القطاع الصحي فهو الداعم والرافد الأساس علماً وبحثاً وأطباء ..والخ للقطاع الصحي من خلال وضع استراتيجية متكاملة من حيث تحديد الأولويات والاجراءات والتنفيذ بدءاً بدعم القطاعين الهامين كدعامة أساسية للاستمرار . ولتجاوز هذا البلاء والوباء الوقاية خير من العلاج إلى حين أن يصل الباحثون لمصل علاج.

ثالثا: احتفاء بيوم المحامي الفلسطيني9/7/2020

تنص المادة 2 من قانون نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين والمادة 2 من لائحة آداب مهنة المحاماة على " المحاماة رسالة ومهنة حرة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وتسعى من خلال تعاونها مع أركان العدالة إلى تحقيق ذلك. ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة ولا سلطان عليهم في مزاولتهم لهذه الرسالة إلا لضمائرهم وأحكام القانون".

واحتفاء بهذا اليوم نسجل بناء على النص السابق ما يلي:

1- مهنة المحاماة مهنة حرة ذات قدسية ورسالة سامية تحتاج لملكة قانونية و/ أو ثقافة قانونية فمن غير المستساغ على القانونين تغليب المصلحة الخاصة في العمل النقابي على المصلحة العامة متجاوزا للقانون الناظم لها.

2- يوجد علاقة انسانية ما بين القضاء الواقف والقضاء الجالس على اعتبار انهما وجهان لعملة واحدة، فمن خلال الاحترام المتبادل والتعاون نصل لتحقيق العدالة عن طريق تطبيق القانون، ولكن للاسف لقد اهتزت ثقة الناس بالقضاء في ظل غياب الشفافية وعدم الاصلاح وإن ظهر اصلاح ما يسمى " بتصفية الحسابات" وهذا يثير الاشمئزاز ويضع علامات استفهام وتعجب؟! لأننا أمام تشويه لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات. فهل نصل اليوم إلى العودة لمربع القضاء العشائري في ظل عدم احتكام القضاء لقانون السلطة القضائية بعد أن مرّ بمرحلة اصلاح برؤى ضيقة غربلة" اقصاء واحلال" على المقاس؟.

3- نقابتي ( بيت القانون الرافد للتشريع) التي أدافع عنها في كل مكان، هي الرافعة لتطوير كفاءة المحامين باعتبارها الرافد الأساس لأركان العدالة وليس العكس، فأنتم الضمانة الأساس لتصويب وضع قائم غير مستقر تشريعيا وقضائيا.

4- نشكركم على الاهتمام بنظام التدريب استكمالا للمجالس السابقة وبالتركيز على الاعداد لإنشاء معهد تدريبي والعدد الأول من مجلة المحاماة الصادرة عن المكتب الفني للنقابة ومكتبة المحامين .

5- امتحان مزاولة المهنة، اعتقد بأنّ النقابة وفي ظل جائحة كورونا عليها أن تستفيد من الجامعات الفلسطينية وأن لا تبقي الموضوع عائماً قيد التأجيل، من خلال تقديم الامتحان عبر برنامج الزووم سواء كان كتابياً و/أو شفوياً. فتجربة التعليم عن بعد فيها ايجابيات وسلبيات، على الأقل التجربة خير برهان بالإضافة إلى إعطاء المحاضرات لكل محافظات الوطن يسهل المهمة عبر التعليم عن بعد أيضا.

6- لجنة المرأة في نقابة المحامين، باختصار شديد ايتها المحاميات إلى متى ستبقى هذه اللجنة يترأسها رجل ؟ مع احترامي الشديد للزملاء (اسمها لجنة المرأة وليس لجنة الرجل) .

7- واخيراً، نحن بحاجة إلى ميثاق شرف ما بين أركان العدالة بهدف تحقيق المصداقية والمهنية والحياد في العمل وأن نضع نصب أعيننا مبدأ سيادة القانون، والفصل ما بين السلطات، لأنّ المصلحة العليا للأطراف هي حماية حريات وحقوق المواطن ويعني ذلك أننا نحمي الوطن من خلال الوعي لما يعصف بقضيتنا.

وأخيراً، في يوم المحامي اتمنى لكم زميلاتي وزملائي الصحة والعافية والعودة للحياة الطبيعية في وطن خال من الانقسام، من الاحتلال، ومن كورونا .

وكل عام وأنتم وفلسطين بالف خير