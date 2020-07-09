طلاب المجمع الطبي في جامعة النجاح يردون على تصريحات النتشة لوطن

وطن: اكد طلاب المجمع الطبي في جامعة النجاح الوطنية انهم لم يتبلغوا بالاجتماع الذي صرح عنه رئيس جامعة النجاح ماهر النتشة المنوي عقده ظهر اليوم، مؤكدين انهم لن يقبلوا باي اجتماع بوجود مجلس اتحاد الطلبة، وانهم لن يلتزموا بمخرجات الاجتماعات الخاصة بين مجلس اتحاد الطلبة وادارة الجامعة حتى لو تحققت كافة المطالب وسنستمر بنفس التصعيد.

وجاءت تصريحات الطلاب ردا على تصريحات رئيس جامعة النجاح ماهر النتشة صباح اليوم لوطن للانباء اكد فيها ان طلاب المجمع الطبي تسرعوا في بيانهم الذي اصدروه يوم امس واكدوا فيه عن مقاطعتهم التعليم الالكتروني والامتحانات بكافة اشكالها، مؤكدا انه سيعقد اجتماعا معهم اليوم الخميس.

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واضاف الطلاب في بيانهم قائلين انهم قاموا باتخاذ الاجراءات اللازمة ، وان بعض الطلاب توجهوا مسبقا الى مجلس اتحاد الطلبة، وتم رفع كتب لهم، على مدار الشهر الماضي واستمر التواصل ولكن كان لا يتم الرد على الطلاب وتم تهميش الموضوع وعدم السعي به من قبل المجلس، وبقي الأمر دون جدوى وبدون أي ردة فعل.

واضاف البيان موجها حديثه للطلاب"حين استجوب ذلك توحدنا نحن كممثلين لكم ولايصال صوتكم وتحقيق حقوقكم ومطالبكم. لن نقف مكتوفي الأيدي، وزملاؤنا الطلبة تظلم وتنتهك حقوقها!"

واضاف البيان "لم نقم نحن كممثلين للمجمع الطبي بصفة رسمية بنشر إي شيء للاعلام، ولم نتوجه له، وعرض علينا مقابلات من مختلف الفضائيات والاذاعات ورفضنا، كان هناك تصرفات فردية من الطلبة بإخراج الموضوع للاعلام."

وتابع البيان "نظام المنحة والظلم الذي حصل به، تم توضيحه في بيان المطالب الاخير، حيث انه تم التصريح من قبل مجلس اتحاد الطلبة ومدرسي المساقات على ان المنح تشمل الناجح راسب ولدينا أدلة، وادارة جامعة النجاح قامت باستثناء المنح بعد انتهاء الفصل الثاني وانهاء الطلبة لامتحاناتهم بشكل مفاجىء وظالم، ولم يتم توضيح الاستثناءات عند اعتماد القرار، وهذا حق لنا ولن نرضى بأن يتحمل الطالب المسؤولية بحكم انه الحلقة الاضعف."

وشدد الطلاب على "موقفهم الثابت على جميع المطالب حتى تتحقق كافة."

وكان طلاب المجمع الطبي اعلنوا امس عن مقاطعتهم التعليم الالكتروني في الجامعة.

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