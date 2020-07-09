الصحة: تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 262 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الاصابات حسب الآتي:

71 إصابة في مدينة القدس

8 إصابات في محافظة رام الله والبيرة

151 في محافظة الخليل

إصابة في محافظة طولكرم

20 في محافظة بيت لحم

3 في محافظة نابلس

8 في محافظة أريحا والأغوار

تسجيل 31 حالة تعافٍ جديدة، بينهم 26 في محافظة الخليل، و5 في محافظة نابلس

واوضحت الوزارة ان الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 15، بينها 3 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (1 ، أريحا، 1، نابلس، 8 الخليل، 3 محافظة بيت لحم، 2 ضواحي القدس)

وقالت الوزارة انه تم إجراء 2940 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس ولمخالطي مصابين.

- عدد الحالات النشطة الكلي: 5105

- عدد حالات التعافي: 699

- عدد حالات الوفاة: 25

- تقسيم الإصابات الجديدة في المحافظات

محافظة القدس: 71 مدينة القدس

محافظة رام الله والبيرة: 1 مدينة رام الله، 7 مخيم الجلزون

محافظة الخليل: مدينة الخليل 40، حلحول 5، يطا 23، تفوح 1، بني نعيم 41، دورا 4، السموع 1، الظاهرية 4، بيت أمر 7، بيت كاحل 7، ترقوميا 1، سعير 2، مخيم العروب 2، الشيوخ 7، صوريف 4، خاراس 1، بيت عينون 1

محافظة طولكرم: باقة الشرقية 1

محافظة بيت لحم: 4 مدينة بيت لحم، 2 الولجة، 6 الدوحة، 8 الخضر

محافظة نابلس: 2 دير الحطب، 1 بيت فوريك

محافظة أريحا والأغوار: 8 مدينة أريحا