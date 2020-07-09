رئيس جامعة النجاح لوطن: طلاب المجمع الطبي تسرعوا في بيانهم وسأجتمع معهم اليوم للتحاور ومناقشة ملاحظاتهم

رام الله - وطن: قال رئيس جامعة النجاح الوطنية ماهر النتشة، انه سيعقد ظهر اليوم الخميس اجتماعا مع طلاب المجمع الطبي في جامعة النجاح، الذين اعلنوا يوم امس عن مقاطعتهم التعليم الالكتروني والامتحانات بكافة اشكالها.

وقال النتشة لوطن للانباء تعليقا على بيان طلاب المجمع الطبي الذي اصدروه يوم امس واعلنوا فيه عن مقاطعتهم للتعليم الالكتروني والامتحانات بكافة اشكالها " للأسف الطلاب تسرعوا، ولم يتبعوا الخطوات التي كان يجب ان يتبعوها، فهناك ممثلين للطلبة وهو مجلس اتحاد الطلبة، الذي كان يجب التنسيق معهم وان يجتمعوا مع ادارة الجامعة"، موضحا ان "ما جرى هو اجتماع بين الطلاب مع احد الزملاء وهو مسؤول في كلية الطب وبناء عليه اتخذ الطلاب هذا الاجراء واصبحوا يحرضون وتوجهوا للاعلام ونحن كادارة لسنا معنيين بذلك، بل معنيين انه اذا كان لدى الطلاب اي ملاحظات ان يتوجهوا الينا، وملاحظاتهم هي حول اسلوب تقييم الطلبة عبر التعليم الالكترني وهذا موضوع تعاني منه كل جامعات العالم."

واضاف النتشة "نحن لدينا اجراءات والطلاب لديهم ملاحظات، واليوم سنجتمع معهم ونآمل ان نخرج بتوافق يراعي مصداقية الامتحانات، لانهم يطلبون اشياء تساعد على الغش، ولذلك نحن يهمنا ان نتحاور ونتفاهم، ونآمل ان ينتهي الموضوع".

وحول مطالب الطلاب، وتحديدا قيام الادارة باجراء تخفيض للعلامات من خلال ما اسموها "مهزلة" الــ curve down عندما تكون العلامات عالية، نفى النتشة ان يكون ذلك صحيحا قائلا "هناك معلومات يتحدثون بها غير صحيحة اطلاقا وعميد الكلية وضح ذلك للطلاب واكد انه لا نريد عمل curve down"، مضيفا " ان علامات الفصل الثاني كانت مرتفعة اكثر من علامات الفصل الاول، وبشكل عام الجامعة لم تقم باجراءات بتخفيض العلامات" ، مضيفا "حين يكون نسبة الرسوب عالية جدا او مرتفعة جدا في اي امتحان، يتم مناقشة هذا الامر في اطار القسم ومجلس الكلية وهذا اجراء يتم حتى في الفصول العادية".

اما بشأن المنحة وحرمان الطلب منها كما ورد في بيان الطلاب قال النتشة " ان نظام الجامعة يوفر منح تفوق وهذه المنح، عادة تحسب خلال السنوات الماضية من خلال المعدل التراكمي للمساقات التي يدرسها الطالب في الفصل، لافتا الى ان الجامعة اتبعت نظام يختلف عن عدد كبير من الجامعات الاخرى، بحيث ساعدنا الطالب على ان يختار ما يريد، من حيث اختيار علامة راسب - ناجح لمساقاته او نظام العلامة الرقمية، وهذا كان بالاتفاق مع مجلس الطلبة، بحيث ان الطالب حين تُعلن علاماته يستطيع تحويلها الى ناجح - راسب او يبقيها كما هي، وهذا الاتفاق لا علاقة له بالمنح."

واكد النتشة ان "المنح تحسب للطلاب بالمعدل التراكمي لكل المساقات التي درسها الطالب، فلا يجوز للطالب ان يدرس 5 مساقات في الفصل، ويقوم بتحويل 4 منهم لناجح وراسب ويبقي علامات مساق واحد كما هي ليحسب المعدل التراكمي على مساق واحد، هذا مطلب لا يوجد به حق للطالب ".

وحول اعتراض الطلاب على التقييم بالتعليم الالكتروني اكد النتشة ان "التقييم بالتعليم الالكتروني، معدلاته مرتفعه اعلى من التعليم بالفصول العادية لكن الطلاب يتصرفوا دون الدخول بالتفاصيل وان تكون لديهم معرفة بالمواضيع التي اتخذوا اجراءات بسببها."

وكان طلاب "المجمع الطبي" في جامعة النجاح الوطنية،اعلنوا امس الاربعاء عن مقاطعتهم التعليم الالكتروني والامتحانات بكافة اشكالها.

وعزا الطلاب موقفهم في بيان وصل وطن نسخة عنه الى رفض ادارة الجامعة تحقيق ادنى سقف من مطالبهم والمتمثلة في اعطاء وقت كافي للامتحانات، ومراعاتهم بالأسئلة وعمل تخفيض للعلامات من خلال ما اسموها "مهزلة" الــ curve down عندما تكون العلامات عالية، وايضاً من حرمان الطلاب من المنحة التي هي حق لهم من خلال احتساب مساقات "الناجح راسب" ضمن المعدل التراكمي لكسر المعدل والمنحة.

وقال الطلاب في بيانهم ان الجامعة قامت بجس نبض الطلاب ومحاولة امتصاص غضبهم من خلال اجتماع مع الممثلين للمجمع الطبي، حيق وبعد ان استجاب الممثلون لطلب الاجتماع فأن الادارة تنصلت من الوعود المعطاة ولم تتم الاستجابة لمطالبهم وتمت مخاطبة الطلاب بكلمات ثقيلة ولا تليق بهم كـ" اعلى ما بخيلهم يركبوه"

واكد الطلاب ان "جامعة النجاح تقمع الحريات وتقمع اي وسيلة فيها حقوق للطلاب" وفق ما جاء في البيان.