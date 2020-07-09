الاتحاد الأوروبي: مصممون على حل الدولتين

وطن: عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن دعمه للبيان الصادر عن وزراء خارجية مصر، الأردن، وألمانيا وفرنسا ضد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأشار بوريل في تدوينة على تويتر إلى أن الاتحاد يشاطر الدول الثلاث رأيها ضرورة إقناع إسرائيل بخطر اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أكي".

وتابع المسؤول الأوروبي "لا يزال الاتحاد الأوروبي مصمماً على العمل من أجل حل الدولتين باعتباره الطريق الواقعية والمستدامة الوحيدة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".