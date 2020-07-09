محدث.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي،الشاب عبد الرحمن محمود حنيني (28 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

واعتقلت المواطن ماجد حافظ نعيرات، بعد ان داهمت منزل ذويه وفتشته من بلدة ميثلون جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بيتونيا فجرا، واعتقلت القيادي في حماس حسين ابو كويك، والطالبة في جامعة بيرزيت ربا فهمي عاصي، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما، كما اعتقلت القيادي في حماس جمال الطويل من مدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين وجدي نايف جردات (24 عاما) من بلدة سعير شرق الخليل، ومحمد صلاح القواسمة من مدينة الخليل.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في بلدة سعير عرف منها: منزل سواح عطا جردات، وفي مدينة الخليل منزل عوني أبو داود في منطقة الضاحية، وياسر صلاح القواسمة.

كما داهمت قوات خاصة بلدة يطا جنوبا، وبلدة الشيوخ شمال غرب الخليل وفتشت عدة منازل عرف من اصحابها عيد محمد حلايقة .

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من قرية بيت عنان، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت معاذ المطري، ومحمد عبيد المطري، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في بيت عنان، وفتشتهما.