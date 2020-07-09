كورونا عالميا: أكثر من 551 ألف وفاة ونحو 12 مليون و156 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية حول جائحة كورونا، أن الفيروس أودى بحياة 551,190 شخصاً في العالم، فيما بلغت حصيلة المصابين، نحو 12 مليون، و156 ألف حالة مؤكدة، تعافى منها أكثر من 7 ملايين و25 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 20 دولة بينها فلسطين، الأربعاء، عن وفاة 263 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 11,883 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وسجلت الأربعاء، اكثر من 213 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,516 حالة وفاة على الأقل.

وتعتبر كل من الولايات المتحدة الامريكية، والبرازيل، وبريطانيا، وإيطاليا، والمكسيك، على التوالي، الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وتتصدر أميركا قائمة دول العالم الأكثر تأثراً، كونها تسجل الجزء الاكبر من الحصيلة العالمية لأعداد الوفيات والاصابات المعلنة، وسجلت حتى مساء الأربعاء، 888 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 134,860 شخصاً.

وبلغت الحصيلة الاجمالية للوفيات في البرازيل، 68,055، منهم 1,187 حالة وفاة سجلت الأربعاء، وبلغ اجمالي الإصابات لديها اكثر من مليون و716 الف حالة مؤكدة، منها نحو 42 ألف إصابة، في آخر 24 ساعة.

فيما بلغت حصيلة الوفيات في بريطانيا، 44,517، وحصيلة الإصابات 286,979 إصابة، منهم 126 حالة وفاة و630 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

اما في ايطاليا، فبلغت حصيلة الوفيات لديها 34,914، وحصيلة المصابين 242,149 شخصاً، منهم 15 وفاة، و193 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الاخيرة.

فيما تبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات في المكسيك، 32,014 شخصاً، وحصيلة الإصابات المعلنة تبلغ 268,008 أشخاص، منهم 895 حالة وفاة و6,258 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

263 وفاة و 11,883 إصابة جديدة في 20 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 14 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت أمس الأربعاء، عن 263 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، مصر، السعودية، السودان، الجزائر، سلطنة عمان، قطر، موريتانيا، اليمن، الكويت، المغرب، فلسطين، الإمارات، وليبيا، فيما سجلت 6 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فسجلت العراق وفاة 94 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 2,779 شخصاً، كما سجلت 2,741 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 67,442 حالة حتى الآن.

وسجلت مصر وفاة 75 شخصاً، من مجموع 3,564 حالة وفاة، وعن تسجيل 1,025 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 78,304 حالات.

فيما سجلت السعودية 42 حالة وفاة، من مجموع 2,059 وفاة، كما سجلت 3,036 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 220,144 شخصاً.

وسجلت السودان وفاة 14 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 636 شخصاً، كما سجلت 87 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 10,084 حالة حتى الآن.

فيما سجلت الجزائر وفاة 10 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 978 شخصاً، كما سجلت 469 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 17,348 حالة حتى الآن.

كما سجلت سلطنة عمان وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 233 شخصاً، كما سجلت 1,210 إصابات جديدة، من مجموع 50,207 إصابات حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 138 شخصاً، كما سجلت 608 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 101,553 حالة حتى الآن.

كذلك سجلت موريتانيا وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 139 شخصاً، كما سجلت 63 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,087 حالة حتى الآن.

كما سجلت اليمن وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 351 شخصاً، كما سجلت 21 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,318 حالة حتى الآن.

وسجلت الكويت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 379 شخصاً، كما سجلت 762 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 52,007 حالات حتى الآن.

وكذلك سجلت المغرب وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 242 شخصاً، كما سجلت 164 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 14,771 حالة حتى الآن.

وأعلن في فلسطين عن وفاة مواطنين في محافظة الخليل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في فلسطين الى 24 مواطناً، كما أعلن عن تسجيل 475 إصابة جديدة في عدة محافظات في الضفة، مما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين الى 5,567 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 327 شخصاً، كما سجلت 445 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 53,045 حالة حتى الآن.

كما سجلت ليبيا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 36 شخصاً، كما سجلت 86 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,268 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأربعاء، حالات وفاة، فيما سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت البحرين 610 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 30,931 حالة، توفي منهم 98 شخصاً حتى الآن.

كما سجلت لبنان اصابة 39 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,946 حالة، توفي منهم 36 شخصاً حتى الآن.

فيما سجلت تونس اصابة 16 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,221 حالة، توفي منهم 50 شخصاً حتى الآن.

كما سجلت الصومال، 13 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 3,028 حالة، توفي منهم 92 شخصاً حتى الآن.

وسجلت جيبوتي 11 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,889 حالة، توفي منهم 55 شخصاً حتى الآن.

وسجلت جزر القمر إصابة شخصين، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 313 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.