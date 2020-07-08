حماس تكشف عن مساع فصائلية لعقد "لقاء وطني" جامع

وطن: كشفت حركة حماس، الأربعاء، عن مساع تقوم بها فصائل فلسطينية لعقد لقاء وطني جامع لمناقشة الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية، وفق ما ذكر مسؤول العلاقات الوطنية في الحركة حسام بدران، خلال برنامج تلفزيوني، بثته فضائية "القدس" .

وقال بدران إن هناك “مساع فصائلية لعقد مؤتمر وطني جامع، لممثلي الشعب الفلسطيني على مستوى الأمناء العامين للأحزاب، أو من يمثلهم، لمناقشة الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية”.

ولم يوضح بدران من هي الفصائل التي تسعى إلى عقد اللقاء، وما إذا كانت مساعيها حققت أي تقدم، مؤكدا على أن "المهم في ذلك اللقاء هو المضمون، دون النظر للشكل أو المناسبة".

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