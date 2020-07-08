الشرطة والاجهزة الامنية تغلق 12 محلا تجاريا لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

وطن: اغلقت الشرطة وبمساندة الاجهزة الامنية 12 محلا تجاريا لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في محافظة سلفيت .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبالتعاون مع الاجهزة الامنية وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها ، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم اغلاق 12 محلاً تجارياً في محافظة سلفيت.

وفي سياق متصل تم تحرير 12 مخالفة لعدم لبس الكمامة للسائقين والركاب حسب قرار رقم 18 الصادر عن مجلس رئاسة الوزراء والخاص بمكافحة فايروس كورونا كما وتم حجز مركبة اداريا واتخاذ الاجراءات القانونية بحق سائقها لمخالفته التعليمات.