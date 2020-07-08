طلاب "المجمع الطبي" في جامعة النجاح يقاطعون التعليم الالكتروني والامتحانات بكافة اشكالها

وطن: أعلن طلاب "المجمع الطبي" في جامعة النجاح الوطنية، عن مقاطعتهم التعليم الالكتروني والامتحانات بكافة اشكالها.

وعزا الطلاب موقفهم في بيان وصل وطن نسخة عنه الى رفض ادارة الجامعة تحقيق ادنى سقف من مطالبهم والمتمثلة في اعطاء وقت كافي للامتحانات، ومراعاتهم بالأسئلة وعمل تخفيض للعلامات من خلال ما اسموها "مهزلة" الــ curve down عندما تكون العلامات عالية، وايضاً من حرمان الطلاب من المنحة التي هي حق لهم من خلال احتساب مساقات "الناجح راسب" ضمن المعدل التراكمي لكسر المعدل والمنحة.

وقال الطلاب في بيانهم ان الجامعة قامت بجس نبض الطلاب ومحاولة امتصاص غضبهم من خلال اجتماع مع الممثلين للمجمع الطبي، حيق وبعد ان استجاب الممثلون لطلب الاجتماع فأن الادارة تنصلت من الوعود المعطاة ولم تتم الاستجابة لمطالبهم وتمت مخاطبة الطلاب بكلمات ثقيلة ولا تليق بهم كـ" اعلى ما بخيلهم يركبوه"

واكد الطلاب ان "جامعة النجاح تقمع الحريات وتقمع اي وسيلة فيها حقوق للطلاب" وفق ما جاء في البيان.