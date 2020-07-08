الرجوب: انا مشروع شهيد وكُلفت بمهمة من القيادة وسأقوم بها والاحتلال يحاول جرّنا الى مربع الدم ونحن لسنا خائفين من ذلك

وطن: اكد امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ان الاحتلال مستفز جدا من ظهوره مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في مؤتمر صحفي مشترك، موضحا ان المؤتمر الصحافي مع العاروري شكل صدمة لأعداء الشعب الفلسطيني.

واوضح الرجوب خلال لقاء له مع قناة الميادين ان القيادة كلفته بالاتصال والتنسيق مع جميع الفصائل، مضيفا "لن نسمح بأن تكون السلطة غطاء لتمرير صفقة القرن وخطة الضمّ".

واضاف الرجوب ان " المقاطعة في رام الله قرارها مستقل أكثر من قرارات العواصم العربية" لافتا الى ان الاحتلال يحاول تجفيف مصادر التمويل للسلطة الفلسطينيّة وعواصم عربيّة محتلة تصمت تماماً.

وتابع الرجوب " أنا مشروع شهيد وكُلفت بمهمة وطنية وسأقوم بها ولا أبحث عن مجد شخصي"، مشددا على ان "الاحتلال يحاول جرّنا الى مربع الدم ونحن لسنا خائفين من ذلك"

وكشف الرجوب ان التحضيرات تجري لتنظيم مؤتمر في رام الله سيتحدث فيه ناشطون دوليون منهم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، مؤكدا ان تنفيذ خطة الضم يعني إنهاء الاتفاقات كافة مع الاحتلال، واننا " نحاول تحويل التهديد الى فرصة بالالتحام مع المجتمع الدولي الذي يناصرنا"

واكد الرجوب ان "حماس مع وحدة الجغرافيا الفلسطينية وقالت إن منظمة التحرير برئاسة محمود عباس هي مرجعية الشعب الفلسطيني" مؤكدا انه جرى "التوصل الى رؤية فلسطينية فيها توحيد للقيادة والبرنامج يعتمد على المقاومة الشعبية".

واضاف الرجوب " نرى في خطوة نتنياهو فرصة لترتيب البيت الفلسطيني وعلاقتنا مع الإقليم، وان إجراء الضم هو إعلان إنهاء حل الدولتين وقواعد الاشتباك مع الاحتلال ستتغير".

وتابع الرجوب "طوّرنا استراتيجية فلسطينية ضد صفقة القرن بدأت بوقف التنسيق الأمني ووقف العلاقات مع واشنطن

وان الظروف السياسية والميدانية أدت الى إجماع فلسطيني فصائلي وشعبي"