الشرطة توقف شاب وفتاة لقيامهما بالافتراء والتشهير بالشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي برام الله

رام الله- وطن: أوقفت شرطة محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم الاربعاء، شاب وفتاة لقيامهما بالافتراء والتشهير بالشرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وافادت ادارة العلاقات العامة والاعلام بان الشاب والفتاة قاما بنشر منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعيا فيه بان الشرطة قامت بتحرير مخالفتين بحق كل منهما لعدم ارتدائهما كمامات وفقا للمواصفات والمقايس وعند مراجعة المخالفات تبين بانها صحيحة وقانونية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 وانها حررت لعدم ارتدائهما الكمامات وليس كما ادعيا .

واضافت بان شرطة رام الله قامت باحضار الشاب والفتاة وبسماع اقوالهما اعترفت الفتاة بانهما لم يكونا يرتديان الكمامات وانهما قاما بنشر معلومات خاطئة بهدف التشهير .

واكدت بانه تم توقيفهما لحين احالتهما للنيابة العامة.