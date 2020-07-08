الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج الفوري عن المواطن فايز السويطي

وطن: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالإفراج الفوري عن المواطن فايز السويطي 63 عاماً، من مدينة دورا بمحافظة الخليل، والمحتجز منذ يوم أمس 7/7/2020 لدى مباحث الخليل.

وكانت الهيئة قد تلقت شكوى من المواطن السويطي أفاد فيها أن جهاز المباحث العامة قام بالاتصال به من أجل حضوره إلى مقر الجهاز في مدينة الخليل، إلا أنه رفض الحضور وذلك لعدة الأسباب، من بينها أنه جرى توقيفه أكثر من مرة سابقا.

وقالت الهيئة انه بتاريخ 7/7/2020 حضرت قوة من جهاز الشرطة إلى منزله الكائن في خربة سلامة، ونقلته لنظارة شرطة مباحث الخليل وعرض اليوم الموافق 8/7/2020 على نيابة دورا والتي قامت بتمدد توقيفه 24 ساعة لاستكمال التحقيقات. والمواطن السويطي ناشط ومدون على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الفساد.

ووقالت الهيئة انها ترى أن توقيف المواطن السويطي على خلفية المادة 191 من قانون العقوبات، يخالف حق المواطن الأساسي في حرية الرأي والتعبير، وطالبت بضرورة الإفراج عنه عملاً بالقانون الأساسي والتزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما في ظل جائحة كورونا ووضع السيد السويطي الصحي. وتكرر الهيئة موقفها الرافض لاستخدام الحجز الاحتياطي كعقوبة خاصة في قضايا للرأي والتعبير.