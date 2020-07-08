هل ممكن إيجاد تنمية تحت الاحتلال، كيف واي نوع تنمية ممكن؟

كتبت روان عويوي: هل ممكن ايجاد تنميه تحت الاحتلال ؟ واي نوع من التنميه ؟ واذا كانت ممكنه هل ستكون كليه؟ او جزئيه ؟ ام اننا سنشكل لانفسنا جزئيه مستقله بها ؟ هل التنميه وهم ؟ ام حقيقه ؟

اسئله كثيره نطرحها على انفسنا كشعب محتل يعاني من هذا الوضع، ولكن الاجابه تاتي دائما باكثر من اتجاه، والاراء مختلفه وباكثر من وجهه نظر . وكذلك الحلول .

عند دراسه تنميه أي بلد يجب تحديد المعالم الاستراتيجيه التي تتناسب مع خصائص الاقتصاد المراد تنميته، حيث يجب ان تكون التنميه كفيله للتغلب على المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه، وتخلق بيئه جديده للنمو الاقتصادي مما يؤثر على زياده الانتاج ورفع مستويات المعيشه والدخل للوصول إلي تنميه سليمه.

تحليل الدور التنموي للمجتمع الفلسطيني امر صعب في كافه القطاعات لما له صعويه في تحليل كافه القطاعات لذلك سنتحدث في هذا المقال بشكل عام وسريع للتطرق على اهم المواضيع التي تعيق عمليه التنميه لتوصل لاجابه على سؤالنا لذي يحمل عنوان هذا المقال , هل ممكن ايجاد تنميه تحت الاحتلال وكيف واي نوع من التنميه ممكن؟

ان التنميه بالنسبه لنا كفلسطينين هي اليه من اليات الحقوق الثابته للشعب , ولكنها مستلبه, اجل ان التنميه مستلبه كحقوقنا، مستلبه في كافه المجالات ولم يقتصر الاحتلال على استلابها بل وتشويهها , الامر الذي ادي إلي تعطيل قدرات مجتمعنا وبالتالي القطاعات والخدمات كافه.

ان الاحتلال ليس امرا عاديا يمكننا من عمل أي شيء وهو موجود, ولا يمكننا التصرف على انه غير موجود فهو امر واقعي ، لا يمكن انكاره ، أي ان خطه التنميه يجب ان تكون جزء من المشروع الوطني لدحر الاحتلال والسعي لانهائه باسرع وقت.

المشكله التي تواجه مشروع التنميه في الاراضي الفلسطينيه المحتله ليست فقط من ناحيه الاخطاء التطبيقيه بالرغم من محاولت تصوير معيقات التنميه على انها معيقات فنيه، بل ان المشكله تكمن في وجود مقاربه اخري تضع التنميه واجهه للحل السياسي وليست نتيجه له .

كما نعلم ان العمليه التنميه في فلسطين مرت بعده مراحل منذ انفاقيه اوسلو وما يتبعها من مبادرات ذاتيه ودوليه إلي مرحله ما بعد اوسلو وما تبعه من برامج انمائيه وخطط للتنميه حتى وقتنا الحاضر.

لقد قامت السلطه الوطنيه الفلسطينه بوضع العديد من الخطط والبرامج التنمويه في كافه المجالات سواء اقتصاديه او اجتماعيه في الاراضي الفلسطينيه ومعظم هذه الخطط تعتمد على الذات للتخلص من تبعيه الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي وما يتبعه من معالجات للبنيه التحتيه والفقر والبطاله وما إلي ذلك من مشروعات تنمويه

عند الحديث عن التجربة الفلسطينية في التنمية نكاد لا نجد سوى تجربة الدكتور سلام فياض في التنمية الاقتصادية وبناء مؤسسات الدولة تحت الاحتلال

حيث شملت خطة سلام فياض على :

وضع فياض عنواناً لخطة حكومته، وهو “إقامة مؤسسات الدولة المستقلة” خلال عامين . وانشغلت حكومته على مدى شهرين بوضع تفصيلات هذه الخطة، التي كشف النقاب عنها في 25 أغسطس/ آب 2009. وتضمنت الخطة إقامة مشاريع سيادية، مثل مطار وسكة حديد وإنشاء بنية تحتية أساسية، وتأمين موارد الطاقة والمياه، وتحسين الإسكان والتعليم والزراعة، وتشجيع الاستثمار، وتحسين أداء الأجهزة الأمنية، فضلاً عن بناء المستشفيات والعيادات الصحية وغيرها

أراد فياض من خلال تطبيق خطته أن يكون عملياً، بالاستفادة قدر الإمكان من الظروف المتاحة، وبالسعي لصناعة الحقائق على الأرض، التي تدعم بناء الدولة الفلسطينية، أو على الأقل تدعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه؛ وذلك في مواجهة الحقائق التي يفرضها الإحتلال على الأرض.

اما بالنسبه لمؤشرات نجاح سلام فياض:

لا نستطيع القول ان تجربة سلام فياض قد نجحت وذلك بسبب الظروف المعقدة في فلسطين واهمها الاحتلال والانقسام الا ان سلام فياض قد نجح في :

بناء مؤسسات الدولة، محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والرقابة على الاداء الحكومي، عزز ثقة الدول المانحة في السلطة الفلسطينية، نمو في الاقتصاد، تحسين صورة فلسطين في المحافل الدولية التنمية البشرية والتركيز على التعليم، تعزيز مبادئ وآليات الحكم الرشيد ، تطوير البنية المؤسسية، تعديل نظم العمل والهيكلية التنظيمية للحكومة , إدارة الموارد المالية.

ولكن تجربه فياض حملت بعض الانتقادات منها :

مدتها قصيرة جدا . حاول بناء مؤسسات الدولة تحت الاحتلال . وكذلك بناء تنمية اقتصادية تحت الاحتلال(اتفاقية باريس ) . وزيادة ثقافة الاستهلاك.

يمكن الاستفادة من تجارب الدول التنموية التي واجهت ظروف صعبة،ولكن لا اعتقدت بوجود ظروف مشابهة لفلسطين وذلك بسبب الاحتلال والحصار والاستيطان والقتل والارهاب الذي يمارسة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ان فكره البحث عن التنميه من دون اعطاء اولويات لانهاء الاحتلال جعلنا نتخبط بين الواقع والحلم ، جعلنا نخطط دون اساسيات ، حتي اصبحنا لاندرك ما نريد ؟ وما هي التنميه التي نسعي اليها ؟ وما هدفنا الاساسي ؟ مما وصلنا إلي ما نحن عليه الان من تبعيه في كافه المجالات وتراجع في كافه القطاعات وتراجع في مستويات التعليم والصحه وزياده معدلات الفقر والبطاله .

الاحتلال كما قلنا ليس وهما بل هو امر واقع ويجب العمل ضمن هذا الواقع، يمكننا القول ان الاحتلال يمسك السلطه من يدها التنميه في كافه القرارات، من خلال اتفاقيات مثل اتفاقيه باريس التي تشكل الاطار المرجعي والمنظم للاقتصاد والعلاقات الاقتصاديه مما يكفل استمرار التبعيه مع الاحتلال الاسرائيلي وكذلك الحصار الشامل التي مارسته وما زالت تمارسه اتجاه الاراضي الفلسطينيه وما يتبعها من اجراءات وتدابير امنيه وسياسيه واقتصاديه

وبالرغم من وجود الاحتلال ارى انه يجب علينا كفلسطينيين ان نفكر في بناء اقتصاد يعزز من صمود المواطن على ارضة والاستفادة من التجارب العالمية في التنمية.

لتحقيق التنميه الفلسطينيه يجيب ربطها بالاطار القانوني الذي ينظم حياتنا في كافه المجالات السياسيه الاقتصاديه الاجتماعيه والتجاريه وغيرها وما يتبعه من قوانين لاصلاح المؤسسات الحكوميه لتقويه القضاء الذي يشكل اساس لتطبيق القانون واحقاق الحقوق وتطوير البيئه الازم للتنميه في كافه المجالات والقطاعات وتطوير العلاقات الدوليه سواء اقتصاديه او تجاريه مع الدول الاخري , بحيث لا نعتمد على الاقتصاد الاسرائيلي ونتبني اقتصادا فلسطينيا مستقلا من خلال الالتزام بنظام السوق الحره للسلطه الفلسطينيه بحيث تشمل كافه القطاعاتفيجب ان تكون مرجعيتنا للوصول إلي التنميه والنهوض بالدوله المجالات التاليه :

دعم التعليم، والجامعات ، والبحث العلمي، وايجاد فرص عمل . وتكافؤ الفرص ، و دعم الزراعه، والدفاع عن الارض لانها اساس ولها الحصه الكبري في عمليه التنميه ودعم الصناعه وما يتبع ذلك من حمايه المنتجات الوطنيه والسعي لتحسن جودتها والمؤسسات والوطنيه والاجتماعيه والثقافيه ، واهم الخطوات واولها تبدا ب مقاطعه المنتج الاسرائيل على كل المستويات والاصعده , والبضائع الاسرائيليه كافه ، وومقاطعه العمل في الاقتصاد الاسرائيلي كما ويجب التنويه إلي ان القياده والفصائل الفلسطينيه برايي الخاص لا تريد النهوض بهذه الدوله ولا شعبها وما تمارسه من سياسات انقسام يؤكد ذلك ويبدو انها لن تتغير ولن تتعلم من اخطائها ولا اخطاء وتجارب الدول الاخري الا اذا رجعت إلي وعيها.

كما كان يجب على السلطه الفلسطينه وخصوصا في وقتنا الحالي في ظل ازمه كورونا استغلال ثقه الشعب بالحكومه وتايدهم ورسم خطط جديده للعمل بمساعده الشعب لاننا متحدين نقف متفرقين نسقط كما حدث منذ بدايه هذه هالازمه. في النهايه ان التنميه مرتبطه بالاراده السياسيه وطريق التنميه يبدا من خلال خطه وطنيه هدفها الاساسي ازاله الاحتلال . فلا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسه , اذن التنميه في ظل الاحتلال وهم و سراب .