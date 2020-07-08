اجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفايروس كورونا في مستشفى عمر القاسم

وطن: استطاع فريق طبي من قسم العمليات النسائية في مستشفى درويش نزال من اجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفايروس كورونا في مستشفى الشهيد عمر القاسم في عزون.

وقالت مصادر خاصة لوطن ان السيدة وهي في العشرينات من عمرها قدمت من منطقة نابلس وهي مصابة بفايروس كورونا، وجرى تحويلها الى مستشفى الشهيد عمر القاسم في بلدة عزون، حيث اجريت لها عملية ولادة قيصرية تحت التخدير النصفي وتمت العملية بنجاح، حيث تتمتع السيدة والطفل بصحة جيدة.

واوضحت المصادر ان عمليات الولادة يجري تحويلها الى مستشفى عمر القاسم، بينما تجري العمليات الجراحية الاخرى في مستشفى الهلال الاحمر في طولكرم بموجب قرار الادارة العامة للمستشفيات.

واكدت المصادر ان الطفل بصحة جيدة ولم يحتاج الى حضانة وكذلك صحة السيدة، وانه تجري ترتيبات مع الطب الوقائي من اجل اخذ عينة من الطفل المولود لفحصها خلال الساعات القادمة حسب التوقيت المناسب الذي يراه فريق الطب الوقائي لذلك.