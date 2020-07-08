4 قتلى جراء إطلاق نار في مدينة باترسون الأمريكية

وطن: لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل جراء حادث إطلاق نار وقع الليلة الماضية في مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأكد عمدة المدينة أندري صايغ أن “الحادث وقع في شارع، وفارق اثنان من القتلى الحياة في موقع الحادث فيما توفى الاثنان الآخران لاحقا في مستشفى متأثرين بجروحهما”.

وفر منفذوا العملية من موقع الحادث بسيارة ولم تنفذ الشرطة اعتقالات حتى الآن ضمن إطار تحقيقها في الحادث.

ولا يزال الغموض يلف دوافع المهاجمين، لكن العمدة رجح أن الحادث على صلة بأنشطة عصابات إجرامية.

المصدر: روسيا اليوم