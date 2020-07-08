اشتية: العُمال أول ضحايا جائحة كورونا التي تعيشها فلسطين والعالم

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن العُمال والعمل أول ضحايا جائحة كورونا التي تعيشها فلسطين والعالم أجمع.

وأضاف اشتية خلال كلمة فلسطين في القمة العالمية الافتراضية لمنظمة العمل الدولية بشأن كوفيد-19 وعالم العمل "بناء مستقبل أفضل للعمل"، اليوم الأربعاء، "في فلسطين تداخلت موضوعات العُمّال مع جائحتي الفيروس والاحتلال الإسرائيلي على نحو بالغ الصعوبة، ما أدّى لآثار عميقة مسّت العمّال والشعب الفلسطيني عامة".

وأكد أن الحكومة تعمل على التوازن بين ما يحمي حياة الإنسان وما يضمن لقمة عيشه، مشددا على هناك حاجة ملحة إلى بناء وتطوير أنظمة شاملة للحماية الاجتماعية.

وقال رئيس الوزراء: في المرحلة الأولى من الوباء، وضعت الحكومة بالشراكة مع مكونات المجتمع خطة للاستجابة الطارئة شملت تدخلات لدعم الاسر المنكشفة والفقيرة والعمال فاقدي الوظائف وخطة للإنعاش الاقتصادي.

ودعا العالم للعمل نحو السلام ورفع الظلم عن الشعوب ووقف كل أشكال التمييز العنصري.