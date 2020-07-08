1,319 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن:ارتفعت إصابات كورونا في دولة الاحتلال، اليوم الأربعاء بواقع 1,319 إصابة جديدة، ليصل العدد التراكمي النشط للإصابات النشطة إلى 13,841.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 343 حالة، وعدد المصابين التراكمي منذ انتشار الفيروس الى 33 ألف، بينما وصفت إصابة 83 بالخطيرة، منهم 32 تحت التنفس الصناعي.

فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 18,376، في الوقت الذي أعلن فيه عن إجراء أعلى عدد فحوصات يومي وبلغ مجموعها خلال 24 ساعة الماضية 25,270 فحصًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه حكومة الاحتلال تشديد القيود المفروضة؛ سعياً للحد من انتشار أوسع للفيروس.