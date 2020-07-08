الصحة: تسجيل حالة وفاة لمواطن ستيني من الخليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وطن: أعلن الناطق باسم وزارة الصحة، د.كمال الشخرة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن ستيني من الخليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف الشخرة أن المتوفي يعاني من أمراض مزمنة، موضحا أن نسبة كبار السن المصابون بفيروس كورونا تترواح بين 25-30% من المجموع الكلي للمصابين، وهي نسبة كبيرة بالنسبة لفلسطين.

مضيفا: كبار السن يحتاجون عناية خاصة، وعلاج خاص، ومتابعة بسبب الأمراض المزمنة الذين يعانون منها.

المصدر: صوت فلسطين