رسمياً.. الإعلان عن استشهاد الأسير سعدي الغرابلي في سجون الاحتلال

وطن: أعلن الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، صباح يوم الأربعاء، استشهاد الأسير سعدي الغرابلي (75 عاماً)، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي رسمياً.

وأكد عبد ربه أن التكبيرات تعلو كافة أقسام سجن النقب؛ احتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال.

يذكر أنه باستشهاد الأسير الغرابلي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 224 شهيدا .

وبدأت رحلة الغرابلي في سجون الاحتلال بعد اعتقاله عام 1994 وحكمه مدى الحياة، وتعرّض للعزل الانفرادي من عام (1994-2006) بدأ بعدها يعاني من أمراض مزمنة.

ويعاني الأسير الغرابلي من مرض السكر والضغط وضعف السمع والإبصار، لكن سرطان البروستاتا تسلل في السنوات الأخيرة لجسده وأنهك صحته تمامًا.