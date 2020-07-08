فلكياً.. عيد الأضحى 2020 يصادف الجمعة 31 تموز

وطن: قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن يوم الأربعاء الموافق 22 تموز المقبل، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1441 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الخميس 30 تموز، ويوم الجمعة 31 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1441 هجرية سيحدث مساء يوم الاثنين الموافق 20 تموز في تمام الساعة 08:33 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وفي هذا اليوم سيغرب القمر قبل غروب الشمس ويحصل الاقتران المركزي بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وبالتالي ستكون رؤية الهلال مستحليه، كما ستكون رؤية الهلال مستحليه أو غير ممكنة من بقية دول العالم.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 21 تموز سيغرب الهلال بعد غروب الشمس من كافة دول العالم، وعليه تكون رؤيته ممكن بالعين المجردة أو بالتلسكوبات من معظم الدول العالمية، وبناء على ذلك يكون يوم الأربعاء 22 تموز هو غرة شهر ذو الحجة للعام 1441 هجرية، ويوم الجمعة هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.