حماس: قرارات اليونسكو دليل جديد على عزلة "إسرائيل"
07.07.2020 11:07 PM
وطن: رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الثلاثاء، بشدة بقرارات اليونسكو التي اتخذت مؤخرًا في اجتماع المجلس التنفيذي، وبالإجماع دون أي تغيير، لتأييد الحقوق الفلسطينيية الثابتة.
وثمن عضو مكتب العلاقات الدولية في "حماس" باسم نعيم، هذا التأييد لا سيما رفض شرعنة العربدة الإسرائيلية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وحماية التراث الثقافي والديني للفلسطينيين.
واعتبر هذا الإجماع الدولي مؤشرًا جديدًا على عزلة الاحتلال، وفشل الضغوط الصهيوأمريكية في تزييف الشرعية الدولية لصالح المشروع الاستيطاني الكولونيالي على أرضنا.
وأكد نعيم أن هذه القرارات والعشرات قبلها، تحتاج إلى إجراءات عملية لفرضها واقعًا على الأرض، وإجبار الاحتلال على احترام الحقوق الفلسطينية الثابتة غير القابلة للتصرف.