حماس: قرارات اليونسكو دليل جديد على عزلة "إسرائيل"

وطن: رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الثلاثاء، بشدة بقرارات اليونسكو التي اتخذت مؤخرًا في اجتماع المجلس التنفيذي، وبالإجماع دون أي تغيير، لتأييد الحقوق الفلسطينيية الثابتة.

وثمن عضو مكتب العلاقات الدولية في "حماس" باسم نعيم، هذا التأييد لا سيما رفض شرعنة العربدة الإسرائيلية في السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وحماية التراث الثقافي والديني للفلسطينيين.

واعتبر هذا الإجماع الدولي مؤشرًا جديدًا على عزلة الاحتلال، وفشل الضغوط الصهيوأمريكية في تزييف الشرعية الدولية لصالح المشروع الاستيطاني الكولونيالي على أرضنا.

وأكد نعيم أن هذه القرارات والعشرات قبلها، تحتاج إلى إجراءات عملية لفرضها واقعًا على الأرض، وإجبار الاحتلال على احترام الحقوق الفلسطينية الثابتة غير القابلة للتصرف.