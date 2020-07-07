وفاة الفلسطينيتان هدى عدس وأحلام صيام في السعودية وقطر جراء فيروس كورونا

وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل 171 حالة وفاة، و3391 اصابة، و1457حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم.

وأوضحت الخارجية في تقريرها، اليوم الثلاثاء، أن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا للمواطنة هدى محمد صالح عدس (81 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات الى 46، ولم تسجل إصابات جديدة ليبقى عدد الإصابات في صفوف الجالية 99.

كما واكدت سفارة دولة فلسطين في قطر تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنة احلام عبد الملك محمود صيام (54 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 7 حالات.

وافاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة بتسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 1876، فيما لم يتم رصد اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.

الى ذلك، افادت سفارة دولة فلسطين في اسبانيا، تعافي حالة جديدة من المصابين والبالغ عددهم 36 في صفوف الجالية، ليرتفع عدد المتعافين الى 31، فيما سجلت سابقا 3 حالات وفاة.

وفي السياق، اكدت سفارة دولة فلسطين في الجمهورية الجزائرية، تعافي الإصابة التي كانت في العناية المركزة في مستشفى البليدة، وبذلك تم تعافي جميع الحالات التي أصيبت في صفوف الجالية والبالغ عددها 15، فيما سجلت حالة وفاة سابقة.

على صعيد آخر، قال فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع العالقين الراغبين في الالتحاق بأعمالهم واسرهم في الخارج، أنه سيتوجه يوم غد دفعة أخرى من العالقين في الوطن الى الامارات العربية المتحدة، ليتحلقوا بأعمالهم واسرهم، وعددهم 74 مواطناً.

وكان السفير احمد الديك، استقبل صباح هذا اليوم العائدين من جنوب افريقيا وعددهم 15 مواطنا وطالبا، وصلوا بحمد الله الى ارض الوطن، وكان في استقبالهم أيضا الإدارة العامة للعامة للمعابر والحدود وطواقم وزارة الصحة والشرطة والأمن الوطني والأجهزة المختلفة التي وفرت لهم وصولاً صحياً آمناً ومريحاً، حيث اخذت منهم عينات الفحص للتأكد من خلوهم من الفيروس، وانطلقوا بعد ذلك الى اسرهم وذويهم.