دولة الاحتلال | 5 وفيات و748 إصابة جديدة بكورونا

وطن: توفي 5 أشخاص وشُخصت 748 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، مساء اليوم، الثلاثاء، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 31886 من بينهم 342 حالة وفاة.

ويستدل من المعطيات الرسمية أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل 1137 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وخلال الأمس (منذ منتصف ليل الأحد الإثنين حتى منتصف الإثنين الثلاثاء)، سجلت إصابة 1076، بعد إجراء 23256 فحصا.

ووصل عدد الإصابات النشطة إلى 13352 من بينها 87 حالة متوسطة و86 حالة خطرة تم وصل 34 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي، بعد تدهور الحالة الصحية لأحد المصابين في زيادة بلغت 3% عن الأمس.

وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 342 بزيادة بلغت 1.5%، بعد تسجيل خمس حالات منذ منتصف الليلة الماضية؛ في حين أشارت المعطيات إلى تعافي 79 مصابا منذ الأمس، في نسبة بلغت 0.4%.

وأشارت المعطيات إلى أنه تم إجراء 14409 فحصا منذ منتصف الليلة الماضية حتى السادسة والنصف من مساء اليوم، مقارنة مع 23256 فحصا أجريت أمس.



(عرب 48)