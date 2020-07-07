الصحة العالمية: ظهور دليل يشير إلى انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

وطن: أشارت منظمة الصحة العالمية أنه لأول مرة ظهر دليل على احتمال انتشار كورونا عبر جسيمات صغيرة جدًا في الهواء، بعد يومين من حث علماء لها على تحديث إرشاداتها حول كيفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الخبيرة بالمنظمة بينيديتا إليغرانتسي في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "المنظمة تعتقد أنها كانت منفتحة على الأدلة على طرق انتقال الفيروس المستجد".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقالًا السبت الماضي، ذكرت فيه، أن "239 عالما في أكثر من 30 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى المنظمة، قالوا فيها إنه (تبين أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها)".

جاء ذلك بعد أن نفت المنظمة العالمية، في وقت سابق، وجود أي دليل على أن فيروس كورونا المستجد ينتقل عبر الهواء، وصممت العديد من الدول اجراءات التباعد الاجتماعي بناء على التوجيهات التي تشير لها المنظمة، ومن المتوقع أن يؤدي ظهور الدليل الجديد إلى تغير في ارشادات مكافحة الفيروس