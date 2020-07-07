سلطة النقد تصدر تعميما بشأن دوام البنوك ومؤسسات الإقراض خلال الفترة الحالية

وطن: أصدرت سلطة النقد، مساء اليوم، تعميما إلى كافة المصارف العاملـة في فلسطيـن، ومؤسسات الإقراض بشأن دوامها خلال الفترة الراهنة.

وقالت سلطة النقد إنه إستناداً إلى قرار الرئيس بتجديد حالة الطوارىء في فلسطين، وإلى تعليمات رئيس الوزراء حول هذا الشأن، ولاحقاً إلى تعميمنا رقم (138/2020) بشأن دوام المصارف خلال الفترة الراهنة، فقد قررت سلطة النقد ما يلي:

-إعادة فتح فروع المصارف ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 08/07/2020، وبحيث تعمل المقاصة وفقاً للمعتاد؛ وذلك بهدف إستمرار تقديم الخدمات المصرفية لأبناء شعبنا والحفاظ على الدورة التجارية والاقتصادية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طيلة فترة الازمة.

-تقليص ساعات العمل المخصصة لإستقبال الجمهور بحيث تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عصراً؛ وتنظيم تواجد المراجعين داخل الفرع بما لا يتجاوز العدد (10) مراجعين؛ وتفعيل خدمات الحجز المسبق من خلال التطبيقات الإلكترونية.

-إستغلال الكوادر البشرية بالشكل الامثل وتخفيض عدد الموظفين في الفروع والحد من تنقلهم ما بين المحافظات والقرى والمدن حفاظاً على سلامتهم.

-الإستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية وإتخاذ كافة إجراءات الحماية والوقاية اللازمة للحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء.

-الإستمرار في توفير الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد وتغذية الصرافات الالية بالنقد وبشكل دائم.

-يجوز للمصارف وبعد موافقة سلطة النقد إغلاق الفروع في المناطق التي يتم إغلاقها بشكل كامل بسبب تفشي الفايروس.

-يطلب من كافة المصارف اتخاذ ما يلزم لضمان التقيد بمضمون هذا التعميم.