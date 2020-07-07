ردا على أنباء استقالتها.. وزيرة الصحة: مستمرون في العمل للحفاظ على صحة أبناء شعبنا

رام الله- وطن: ردا على أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة وزيرة الصحة د. مي كيلة من منصبها، أكدت الوزيرة الاستمرار في العمل للحفاظ على صحة المواطنين.

ونشر مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة أنس الديك منشورا على صفحته في "فيسبوك"، نقلا على لسان الوزيرة قالت فيه "طواقم وزارة الصحه تبذل جهود جبارة لمكافحة جائحه كورونا، ونحن مستمرون في عمل كل ما نستطيع للحفاظ على صحة ابناء شعبنا".