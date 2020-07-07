الدعم الاوروبي للفلسطينيين حقيقة .. ام سراب وحلم قصير



كتبت: مرام هواري

وجاء الضم.. مصيبة امريكية اخرى بصياغة اسرائيلية يسمونها مبادرة السلام ولكن بالابتزاز، النقطة التي أفاضت الكأس، لكن الكأس الذي تجرعه الفلسطينيون على مدار اثنان وسبعون عاماً كان قد امتلأ بمرارة العيش وسوء الحال وقهر الزمن، مرارة كانت اكبر من ان يتحملها وعاء او ان تكون قد مرت على احد، حتى الهواء ضاق على من فيها وما عاد يحتمل، فما اشبه اليوم بالبارحة حيث يعود المشهد البائس اشد بؤساً، تعيد الى الاذهان وتذكرهم بما لم ينسوا ما قد كان وقد حصل، فلربما فاض معه صبر الأوروبيين، الذين طالما أدّوا جميع فروض الطاعة لسياستها، ومنحها الضوء الاخضر لغطرستها، وعلى لسان رئيس خارجيتهم "جوزيف بورل" الذي خرج عن صمته كاسراً صمت الاوروبيين، محطماً الرقم القياسيّ في جرأته، ووقوفه متحدياً اسرائيل، متجاوزاً لغة الاستنكار والشجب ولطف الاقناع الى لغة التهديد الخفيف

" الضم لن يمر بصمت" ...موقفٌ يُقاس بسوق المواقف العربية التي تبيع الشجب والاستنكار بالذهب، فلطالما كانت فلسطين بالنسبة اليها خارج الاقلام والورق، موقفٌ فتح خيارات الاوروبيين على مصرعيها وبدايةً لمساعٍ حثيثة لنفض الغبار عن سياستها المنحازة لاسرائيل، والخروج عن صمتها الذي لطالما صم الآذان لتقول للجميع انا لاعبٌ فاعل، لا يمكن ان أُتجاهل او أُترك خلف الستار، فأوروبا ليست بريئة ابداً من التعثر والتدهور الذي اصاب المنطقة برمتها، فلطالما استخدمتها اسرائيل كمخلب نمرٍ لتنفيذ مخططاتها، فالاتحاد الاوروبي في نظر اسرائيل كان ومازال حليفاً متفانياً ومفصلاً للدفاع عنها، يغض الطرف عن جرائمها، نمرٌ شرسٌ على الضعفاء وليس عليها، فلم تكن أوروبا ترى المنطقة العربية الا بعين واحدة، "عين اسرائيل" ، فكانت دوماً جزءاً لا يتجزء من مخطط كامل لتسويق ما لا يسوّق وتمرير ما لا يمرر، لافراغ فلسطين من اهلها، ومتعاطفة وجدانياً مع كل ما تفعله حتى مع اخطائها، فحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها كانت رؤيتها!! ومهندسٌ عن بعد للمشهد السياسي القائم بتجريد الفلسطينيين من حقوقهم وجزء من صفقة اساسها قائمة على بضع مليارات مقابل حلم وتاريخ شعب حلم بدولة مستقلة، فمنع جسمٌ مستقلٌ ان يكون، فتم وأده وهو جنين، وما الصفقات الخاسرة غير هذا...! فما هي الا ساعاتٍ حتى انهمرت على الاتحاد الاقلام من كل صوب وجانب، تلك التي ارادت ان يمر الضم بصمت، تتهم منسق خارجيتها بأبشع مفردات التطرف والارهاب فنعتته بالنازي والفاشي، واكثرها فكاهةً التآمر مع ايران، فتلك هي اسرائيل لا يؤتمن لها جانب..!! فان تنتقض دولة ما على سلوكها السياسي قد يكون مقبولاً نوعاً ما، اما فيما يتعلق في اسرائيل فالوضع يختلف..فلطالما اعتبرت نفسها محصنة من النقض وفوق الجميع والمفضلة على العالمين، فكل من يتجرأ او يقوده غروره وشجاعته لانتقاد سياستها يلقى ما لا تحمد عقباه، فمن خلال ماكينة الدعاية المؤيدة لها وفن اعلامها الوضيع واصدقائها داخل وخارج اسرائيل، ولكسب القلوب والعقول تعمل على شراء ذمم طالت ديموقراطيات العالم على مدى السنين، فتعاملت مع من ينتقدها كقوة احتلال تمارس العنصرية بحق الواقعين تحت حكمها العسكري، فيكفي ان يتم تشويه سمعته واخراجه عن القانون.

فاسرائيل لطالما اعتبرت ان ما تسمعه من تنديد او اثنين من قبل الاتّحاد الاوروبي ما هو الا كرفعٍ للعتب، فهي في نظرها فأرٌ يزأر، تعلم تماماً كيف تسكته، فالجميع في نظر اسرائيل قد غضّوا الطرف والتزموا الصمت حيال الجرائم النازية التي كانت تمارس بحقها، فليس من حقهم الآن انتقاد سياستها اتجاه الفلسطينيين، فاستخدمت المحرقة كلغزاً للشر المطلق تجاه الفلسطينيين، فمن التزم الصمت بالامس لا يحق له ان يتكلم الآن...!!

ولكن .."ماذا بعد" فهل سيصمد الدعم الاوروبي ويتم ترجمته حرفياً على الارض، وهل سيبدؤون من حيث انتهى الآخرين ام سينتهون من حيث بدأ الآخرين، فهل سيكون هناك سايكس بيكو جديد؟؟ ام كان مجرد تهديد وحلم بعيد ؟؟هل ستتحمل اوروبا اعباء كلفة التضامن مع فلسطين؟؟ أسئلة كثيرة تستدعي ان "تحدث العاقل بما يُعقل" في حدود الممكن والمعقول وان اختلفت التفاصيل، فالأوروبيين يدركون تماماً ان اسرائيل بنبشها للماضي البعيد ستدخل المنطقة برمتها في انفجار بات ينتظر عود الثقاب ليشعله، وستكون القشة التي قسمت ظهر البعير، محاولةً لفرض واقعها على الارض، حتى لم يعد يبقى من الحل النهائي سوى الذكرى، فأولويات الاتحاد انقاذ اسرائيل من نفسها، من ان تنحدر وتزل قدمها نحو نازية جديدة وايديولوجية عنصرية امبريالية جديدة، فهي تدرك تماماً ان خطة الضم الاستعماري تحمل في طياتها تغييراً خطيراً للواقع الفلسطيني وربما الشرق الاوسط بأكمله، فعلى الرغم ان الثقل الاوروبي في المنطقة مازال محدوداً ولا يمكنه التحكم في مجريات الصراع وحدوده، كما هو الحال في الموقف الامريكي، ففزاعة التخويف ووسيلة العقوبات المتواضعة لن تجدي نفعاً مع اسرائيل فسياسة ازدواجية المعايير التي تتعامل من خلالها اتجاه القضية الفلسطينية مرفوضة قلباً وقالباً، فيجب ان تختار بين حلين لا ثالث لهما، اما احتضانها لمفهوم الدولة الواحدة والضم العنصري، واما ان تغير في نوعية اسلوب خطابها لاسرائيل، لمنع الوضع الاقليمي من الانزلاق نحو الهاوية، فمن الضروري ان تبحث عن وسيلة لها وزناً على اسرائيل, فاستقرار المنطقة برمتها مرهوناً بالاستقرار في فلسطين، فهم الذين آثروا ان تكون صلتهم بنا من خلال الرصاص والقنابل، فليس من قصة حبٍ ستجمعهم يوماً معنا..ليس الان ولا على المستقبل البعيد.

فهل سيمر الضم بصمت..!! فبغض النظر عن الاجابة فنحن شعباً من علّم الشعوب كيف يكون الصمود..عصيٌّ عن التطييع... لا يستسلم, يموت او ينتصر..!