البريد الفلسطيني يعمم منشورين دوليين عبر الاتحاد البريدي العالمي

وطن: صدّرت الإدارة العامة للبريد الفلسطيني منشورين دوليين عبر الاتحاد البريدي العالمي، لإبلاغ الإدارات البريدية الأخرى بطريقة التحاسب على النفقات الختامية، وعناوين الاستعلامات البريدية.

جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، عقب طلب فلسطين بصفتها مراقباً لأعمال الاتحاد البريدي العالمي، وتتمتع بالحق في التبادل المباشر للخدمات البريدية مع البلدان الأعضاء في الاتحاد، من المكتب الدولي، إعلام البلدان الأعضاء ومستثمريها المعنيين بتعليماتها الجديدة الخاصة بتسوية الحسابات الدولية فيما يتعلق بعدة خدمات منها الحسابات الختامية، وهي عبارة عن تعليمات للمشغلين البريدين في العالم في كيفية تحويل النفقات الختامية لفلسطين.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الوجود الفلسطيني، والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، واستكمالاً لعملية التبادل المباشر للبريد مع جميع دول العالم.

وفيما يتعلق بالاستعلامات، تضمن المنشور معلومات التواصل والايميلات التي تخص الإدارة البريدية الفلسطينية للاستعلامات، وهو موضوع هام للعلاقات مع جميع مشغلي البريد، لا سيما وأن هناك عشرات الاستعلامات شهرياً حول الإجراءات التشغيلية بين مستثمري البريد في العالم، فيما يتعلق بالتسليم وغيره.

وهي المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد البريدي العالمي عبر نظامه الالكتروني منشورات باسم الإدارة البريدية الفلسطينية، فيما يتعلق بموضوع تسوية الحسابات البريدية الدولية الخاصة بالبريد الفلسطيني.