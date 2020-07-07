شكاوى لوطن حول تضارب في نتائج فحص كورونا، و150 شيقلا بدل شهادة خلو من الفيروس.. الصحة توضح

وطن: اشتكى المواطن محمد الأطرش من مدينة الخليل، من تضارب نتائج فحص كورونا الذي أجراه، فبعد أن اخبرته وزارة الصحة بان نتيجته سلبية، اتصل عليه أحد موظفي الوزارة بعد ساعة وأخبره بأن نتيجته ايجابية أي مصاب بالفيروس.

وكتب الأطرش على صفحته في "فيسبوك"، "لما اتصل على الارقام المذكوره 0594560190 و 0594560146 و يعطوني النتيجه سلبيه و ارجع ع بيتي و اعبط اولادي و ابوسهم، الي صارلي 10 ايام حاجر نفسي عنهم و بعدها بساعه يبعتولي القائمه وبعدها بساعه يتصلوا الصحة علي يحكولي نتيجتي ايجابيه.. عن اي تسيب و اي اهمال بتحكوا ؟"

من جهتها، أصدرت وزارة الصحة توضيحا، قالت فيه إن الأطرش "قام بعمل فحص وتم عمل الفحص في مختبر الخليل وكانت نتيجته سلبيه وبعد فتره قصيره قام الشخص بعمل عينه اخرى دون الرجوع الى الطب الوقائي وتم ارسال العينات الى مختبر رام الله وقد تم التاخر بالنتيجه الثانيه وعندما قام المذكور بالاستفسار عن نتيجته لم يخبر معطي النتائج بانه قام بعمل عينتين بوقتين مختلفين وعند البحث عن طريق رقم الهويه ظهرت نتيجته سلبيه الا وهي النتيجه الاولى ولم تكن نتيجة العينه الثانيه قد ظهرت وعندما وصلت نتائج العينات من رام الله تم تخبيره بانه مصاب بناءا على نتيجة عينه رام الله".

كما اشتكى المواطن سامح أبو سنينة من دفعه 150 شيقلا بدل الحصول على شهادة خلو من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال أبو سنينة لـوطن، إنه يعمل في الداخل المحتل وخالط أحد المصابين، مما اضطره للعودة للخليل مباشرة وإجراء فحص كورونا وتبين أن نتيجته سلبية.

وأضاف أنه عندما حاول العودة للعمل، طلب منه المشغل أن يحضر شهادة خلو من كورونا حتى يسمح له بالعودة، مما اضطره للذهاب لمديرية الصحة في الخليل ولم يجد الموظف في المرة الأولى، فعاد في اليوم التالي وتم الطلب منه دفع 150 شيقلا للحصول على شهادة الخلو من كورونا.



من جهتها، أوضحت الوزارة أن المواطن الذي يريد اجراء فحص اختياري "غير مخالط، ولا تظهر عليه الأعراض" ويطلب شهادة اثبات خلو من المرض يقوم بدفع 150 شيقلا.