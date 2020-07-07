استجابة لدعوة رئيس الوزراء .. عشائر وعائلات أريحا توقع وثيقة شرف

وطن: وقع وجهاء ورجالات إصلاح وشخصيات عشائر وعائلات مدينة أريحا اليوم الثلاثاء ، وثيقة شرف لدعم جهود الحكومه واستجابة لنداء رئيس الوزراء للحفاظ على صحة وسلامة وامن المجتمع للوقايه من مخاطر جائزة كورونا

وتضمنت الوثيقة التزام كافة عشائر وعائلات أريحا بعدم إقامة حفلات الأعراس وبيوت العزاء وإلغاء مظاهر التجمهر حماية للجميع.

كما إشادوا بدور وأداء مختلف الاجهزه الامنيه والصحيه والمدنيه على جهودها في حماية صحة المواطنين وممتلكاتهم.