مطالبات أوروبية بتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل بأن مشروع الضم لن يمر دون عواقب

وطن: طالبت أغلبية المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، مبعوثة الاتحاد الخاصة للشرق الأوسط سوزانا تيرستال، بإرسال رسالة واضحة لإسرائيل بأن ضم المستوطنات لن يمر دون عواقب.

جاء ذلك خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي عقدت أمس الاثنين، لمناقشة التطورات وأفق عملية السلام في الشرق الأوسط.

وجددت لجنة العلاقات الخارجية تأكيدها عدم شرعية الاستعمار، ومطالبتها برد فعل قوي من الاتحاد الأوروبي في حال نفذت إسرائيل مشروع الضم.