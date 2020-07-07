نتائج امتحان الثانوية العامة ستعلن السبت القادم إلكترونياً

رام الله- وطن: أعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، أن نتائج امتحان الثانوية العامة ستكون يوم السبت 11/7/2020 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء، إذ ستنشر النتائج إلكترونياً.

وسيكون النشر على النحو التالي:

• الموقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام www.psge.ps

• من خلال مواقع الوزارة والمديريات وصفحاتها الإلكترونية.

• عبر الرسائل القصيرة SMS المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

كما ستوزع كشوف الطلبة اعتباراً من يوم الأحد 12/7/2020 وفق ترتيب خاص في مديريات التربية والتعليم بما يضمن إجراءات السلامة العامة.