عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

رام الله- وطن: سمحت شرطة الاحتلال، صباح الثلاثاء، لعشرات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة.

ووفرت عناصر الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات المسجد الأقصى وانتهاءً بخروجهم عبر باب السلسلة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 66 مستوطنًا بينهم 20 طالبًا يهوديًا اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية.

واحتجزت شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات بعض هويات المصلين الوافدين للأقصى، فيما واصلت إبعاد العشرات منهم عنه.