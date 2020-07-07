بغداد: تشييع جثمان الخبير الأمني المناهض للطائفية هاشم الهاشمي

وطن: شيع اليوم الثلاثاء جثمان الصحفي والخبير الأمني هشام الهاشمي، الذي اغتيل أمس على يد مسلحين مجهولين أمام منزله بالعاصمة بغداد.

ووفق تصريحات أمنية عراقية، أطلقت مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين النار على الهاشمي، مساء أمس، أمام منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد، ما أدى لمقتله.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئة تحقيقية تختص بجرائم الاغتيالات.

وكان للهاشمي (47 عاما) ظهورا يوميا على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية لتحليل أنشطة الجماعات الجهادية والسياسة العراقية، كما كان وسيطًا بين أطراف سياسية عدة. وكان غرّد قبل نحو ساعة من اغتياله على حسابه الرسمي بموقع تويتر منتقدًا الانقسامات الطائفية التي أفرزها الاحتلال الأميركي للعراق وتنخر بأجهزة الدول العراقية، والمحاصصة الطائفية التي تحدد توجهات أساسها الأحزاب.