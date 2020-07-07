"مجلس المستوطنات" يُسلّم عرب المليحات إخطارات بمصادرة 300 دونم من أراضيهم

أريحا-وطن: سلّم أحد المستوطنين من مستوطنة "مفؤوت يريحو"، صباح الثلاثاء، سكان عرب المليحات، إخطارات بمصادرة 300 دونم من منطقة المعرجات شمال غرب أريحا.

وأفاد مصدر من عرب المليحات لـوطن، إن المستوطن أخبرهم أنّ هذه الإخطارات صادرة عن ما يسمى بـ"مجلس المستوطنات".

ويظهر في الخريطة التي سلّمها لهم المستوطن، أن قرار مجلس المستوطنات بالمصادرة سيشمل 300 دونم من منطقة المعرجات.

وحاول مستوطنو "مفؤوت يريحو" بداية الشهر الماضي، تجريف الـ300 دونم لتوسيع المستوطنة، ونفذ حوالي ألف وخمسائة مواطن من عرب الميلحات اعتصاماً، ومنعوا جرافات المستوطنين من تنفيذ مخطط المصادرة.