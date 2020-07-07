الاحتلال يفتش منازل وينصب حواجز في الخليل

رام الله- وطن: فتشت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عددا من منازل المواطنين في مخيم الفوار جنوب الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل المدينة وبلدتي سعير وحلحول.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال فتشت عددا من منازل المواطنين في المخيم، عرف من أصحابها: موسى جميل ابو هشهش.

كما نصبت تلك القوات حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.