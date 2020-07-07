محكمة الاحتلال تؤجل النظر في الاستئناف المقدم باسم محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم

وطن: قال نادي الأسير اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا للاحتلال أجلت النظر في الاستئناف المُقدم باسم مجموعة من محرري صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم، وذلك حتى تاريخ الثامن من أيلول/ سبتمبر 2020.

وأوضحت زوجة الأسير نائل البرغوثي أمان نافع: "أن الاستئناف مُقدم منذ أكثر من عام وجرى تأجيله عدة مرات، وكان من المفترض أن تُعقد جلسة الاستئناف اليوم الموافق السابع من تموز/ يونيو الجاري، معتبرة أن عملية التأجيل المرتبطة بالوضع الراهن المتعلق بالوباء غير مبرره، فمحاكم الاحتلال تستمر في عقد جلساتها."

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من (50) محرراً من صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن وهم من أصل قرابة (70) محرراً جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014م، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومجموعها أكثر من 40 عاماً.

يذكر أن سلطات الاحتلال أعادت لغالبية المحررين المُعاد اعتقالهم، أحكامهم السابقة وغالبيتها أحكام بالسّجن المؤبد.