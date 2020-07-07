المقاومة الفلسطينية سترد في حال استشهد الأسير الغرابلي

وطن: قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة في قطاع غزة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استشهد الأسير سعدي الغرابلي من قطاع غزة في سجون الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المقاومة الفلسطينية، قولها، " إنه في حال استشهاد الأسير سعدي الغرابلي، فإن الأمر لن يمر دون رد".

وتوقعت المصادر في المقاومة استمرار جاهزية المقاومة، ومواصلة إطلاق الصواريخ، بصورة متقطعة وتدريجية مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وقصفت طائرات الاحتلال عدداً من المواقع التابعة للمقاومة في قطاع غزة بعد ساعات من سقوط ثلاثة صواريخ أول من أمس داخل فلسطين المحتلة، ما أدى إلى أضرار دون إصابات.

وتقول تقارير صحفية إن عودة سياسة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، بشكل متقطع وتدريجي، يزيد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن التعامل مع تلك التطورات.