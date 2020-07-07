الاحتلال يهدم سورا استناديا في قرية الولجة غرب بيت لحم

رام الله- وطن: هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سورا استناديا في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في قرية الولجة إبراهيم عوض الله، بأن آليات الاحتلال هدمت سورا يحيط بمنزل المواطن احمد الأطرش في منطقة عين جويزة شمالا؛ بحجة عدم الترخيص.

وأشار عوض الله إلى أن هذه المنطقة تشهد منذ فترة هجمة استيطانية شرسة، تخللها هدم لمنازل، وأسوار، وتجريف طرق، وكذلك إخطارات بوقف البناء، إضافة الى استدعاءات بحق عشرات المواطنين، للتحقيق معهم بشأن منازلهم المسكونة.