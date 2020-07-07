ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما يوم الخميس، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.