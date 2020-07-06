كورونا من الداخل

كتب: ناصر العيسه

اختصاصي Plant Virology

خبير تطوير مؤسسي وإدارة مشاريع

من المؤكد أن الطريقة التي يتطور ثم ينتشر بها فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" هي طريقة مذهلة. فبالإضافة إلى طريقة الانتقال المتنوعة والسريعة للفيروس، وأنه ذو أعراض كامنة (latent) لمدة (14) يوما على الأقل، ثبت أن الفيروس تحدث عليه طفرات (mutations) في كل بلد يصيب فيها. بل وأكثر من ذلك، تحدث عليه طفرات في ذات البلد، وفي ذات المختبر، وفي ذات اليوم. بمعني أن الفيروس يطفُر ويتطور مع كل إصابة جديدة. وبلغة "الجريمة والتهرّب" المبسطة، إن جاز التعبير، يمكن القول إن الفيروس يطفُر ويتطور وكأنه يتلوّن ويتطور ويتهرّب كلما اقترب العلماء وباحثوهم من كشف ووصف إحدى صفاته.

الأمر الاخر المهم هو أن الطفرات التي تطرأ على الفيروس هي طفرات مزدوجة. أي أنها تحدث في جميع مكونات الفيروس (وهما مكونان: الغلاف البروتيني Coat Protein، والحامض النووي RNA).

إن ذلك يجعل أمرَ تصميم لقاح (vaccine) ضد الفيروس أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد بسبب كون مكونات الفيروس بأكملها متغيرة، وغير ثابتة، وعرضة للطفرات المتواصلة. وإن ذلك سيتطلب من العلماء وباحثيهم وقتا وجهدا ودقة في البحث عن مناطق "مستقرة"، إن وجدت، على الغلاف البروتيني وعلى الحامض النووي للفيروس من أجل استعمالها في تصميم وإنتاج اللقاح المأمول. كما أن تَطَفُّر الفيروس يُصعّب على الباحثين عملية التوسُّع في تقنيات الكشف عن الفيروس لاحقا، سواء بإنتاج الأجسام المضادة (antibodies) للكشف عن الفيروس من خلال التقنيات المصلية (serology) مثل (ELISA)، أو من خلال التقنيات الجزيئية (molecular) المتعددة مثل (PCR) وغيره.

ولقد اطلعتُ على نتائج حية لأحد المختبرات العالمية والذي ترفع اليه نتائج الإصابات في معظم دول العالم حيث تجري عليها المزيد من الأبحاث المُعمقة، فكانت النتائج مذهلة بكل ما في الكلمة من معنى.

الصور الاتية تثبت وتصف الطفرات الهائلة التي ذكرتها أعلاه، وهي لعينات تم فحصها في العديد من دول العالم وثبت أنها مصابة بالفيروس. ومن اللاّفت جداً أن الطفرات حدثت في الكثير من الحالات في إصابات في ذات الدولة، وذات المدينة، وذات اليوم، وذات المختبر.

وعِلميا، إن هذه الصور تؤكد أن الفيروس "يهرب" من خلال طفراته، وأن معركة العلماء والباحثين معه، حتى الحسم النهائي، هي معركة طويلة ومريرة.

إن مواجهة الأمراض الفيروسية هي عملية صعبة في أصلها، فكيف الحال بمرض ناتج عن فيروس مُستجِد ومُتجدد ويطفُر ويتطور بشكل مستمر. يأتي هذا في ظل مخاوف لا يمكن تبديدُها من احتمالية ظهور فيروسات جديدة، أو فيروسات مُستجّدة، أو حتى سلالات فيروسية جديدة.