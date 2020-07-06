هنية يهاتف محافظ الخليل متضامنا مع أهلها

وطن: هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء الاثنين، محافظ الخليل اللواء جبريل البكري، حيث أكد التضامن مع أهالي الخليل وباقي الضفة الغربية، داعيا الله أن يتولاها وأهلها برحمته، وأن يرفع عن شعبنا هذا البلاء والوباء.

وشدد رئيس الحركة على وحدة شعبنا، سواء في مواجهة وباء الاحتلال أو وباء كورونا، وقال: "نحن في صراع الإرادات مع العدو منتصرون"، مضيفا "أننا أيضاً موحدون في توفير الأمن الصحي لأبناء شعبنا في غزة والضفة وكل مكان.

وأكد أن خطواتنا نحو الوحدة تسير في الاتجاه الصحيح، مستدركا أنه بالجهد المشترك، والنوايا الصادقة، ووضع الرؤى والخطط المشتركة سوف نفشل صفقة القرن وخطة الضم، ونعبر إلى مرحلة أكثر رسوخا وقدرة.

واستمع رئيس المكتب السياسي لشرح من محافظ الخليل عن حالة كورونا في المحافظة وسبل مواجهتها، داعيا بالرحمة للذين فارقوا الحياة بسبب الجائحة والشفاء للمصابين، مؤكدا اعتزازه بالخليل وصمودها ومقارعتها للمحتلين.

كما أجرى رئيس الحركة اتصالات أيضا في الاتجاه ذاته مع عدد من نواب محافظة الخليل في إطار تعبيره عن حالة التضامن مع شعبنا وأهلنا في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا.